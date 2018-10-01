В России начались летные испытания запускаемого внутри ракеты беспилотника

Разработчиком БПЛА выступает НПО "Сплав" совместно с инозаказчиком по его техническому заданию

Летные испытания опытных образцов нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запускаемого в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", начались в России. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Кочкин.

"Разработка ведется, работу выполняет НПО "Сплав" совместно с инозаказчиком по его техническому заданию. Уже приступили к летным испытаниям опытных образцов этого БПЛА", - сообщил Кочкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщали в прошлом году ТАСС в НПО "Сплав" (входит в "Техмаш"), беспилотник предназначен для запуска в воздух внутри специализированной ракеты РСЗО "Смерч", летящей на дальность до 90 км. Основное назначение БПЛА - оперативная разведка целей. По расчетам создателей, аппарат после отделения от снаряда РСЗО сможет барражировать на высоте 500 м в течение 20 минут и мониторить территорию до 25 кв. км.

В "Техмаше" в марте этого года ТАСС уточнили, что в Минобороны РФ проект "зашитого" в ракету БПЛА пока оказался не востребован, однако им заинтересовался Китай.

"Смерч" - реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Эксплуатируется в войсках с 1987 года. РСЗО предназначена для поражения на дальности до 120 км различных групповых целей, в том числе живой силы противника, легкой бронетехники, авиации на аэродромах, систем ПВО.