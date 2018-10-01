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01.10.2018
Военное обозрение

ВМС Индии закупают суда с британской системой спасения

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ВМС Индии выдали контракт верфи Hindustan Shipyard Limited (HSL) на поставку двух судов обеспечения водолазных работ, сообщает Mil.Press FlotProm.

James Fisher and Sons

Оба судна должны быть переданы флоту через 4 года. Стоимость сделки составила $156 млн.

Проект судов пока неизвестен, сообщается лишь, что их водоизмещение – 7,65 тыс. тонн, длина корпуса – 118 м. Для освоения сложных технологий верфь привлечет иностранных специалистов.

Согласно информации, суда будут оснащены системой смешивания газов для глубоководных работ, системой динамического позиционирования, подводными аппаратами разных типов и декомпрессионными комплексами.

Спасательные глубоководные аппараты (СГА) уже заказаны у британской компании James Fisher Defence. Их строительство обошлось индийской стороне в $270 млн. СГА обеспечат спасение экипажей аварийных подлодок с глубин до 650 м.

По данным источника издания, заказ судов у верфи HSL означает отказ Нью-Дели от закупки российских спасательных судов типа "Игорь Белоусов" с аппаратами "Бестер".

Комментируя это сообщение, главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов отметил, что отказ Индии от российских судов ожидаем. Индийские ВМС внимательно проработали предложение России, однако выбрали иной вариант – возможно, из-за закупок субмарин во Франции и Германии.

Ресурс напоминает, что РФ предложила на экспорт суда-спасатели на базе проекта 21300 ("Дельфин"), в марте 2016 года. Затем ОСК сообщила о возможной поставке за рубеж СГА "Бестер".

29.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Германия
Индия
Россия
Франция
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
ОСК
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