ВМС Индии закупают суда с британской системой спасения

ВМС Индии выдали контракт верфи Hindustan Shipyard Limited (HSL) на поставку двух судов обеспечения водолазных работ, сообщает Mil.Press FlotProm.

James Fisher and Sons

Оба судна должны быть переданы флоту через 4 года. Стоимость сделки составила $156 млн.

Проект судов пока неизвестен, сообщается лишь, что их водоизмещение – 7,65 тыс. тонн, длина корпуса – 118 м. Для освоения сложных технологий верфь привлечет иностранных специалистов.

Согласно информации, суда будут оснащены системой смешивания газов для глубоководных работ, системой динамического позиционирования, подводными аппаратами разных типов и декомпрессионными комплексами.

Спасательные глубоководные аппараты (СГА) уже заказаны у британской компании James Fisher Defence. Их строительство обошлось индийской стороне в $270 млн. СГА обеспечат спасение экипажей аварийных подлодок с глубин до 650 м.

По данным источника издания, заказ судов у верфи HSL означает отказ Нью-Дели от закупки российских спасательных судов типа "Игорь Белоусов" с аппаратами "Бестер".

Комментируя это сообщение, главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов отметил, что отказ Индии от российских судов ожидаем. Индийские ВМС внимательно проработали предложение России, однако выбрали иной вариант – возможно, из-за закупок субмарин во Франции и Германии.

Ресурс напоминает, что РФ предложила на экспорт суда-спасатели на базе проекта 21300 ("Дельфин"), в марте 2016 года. Затем ОСК сообщила о возможной поставке за рубеж СГА "Бестер".