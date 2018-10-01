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01.10.2018
Военное обозрение

В США разбился истребитель пятого поколения F-35B

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На территории штата США Южная Каролина разбился новейший истребитель ВВС США пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты, сообщает CNN со ссылкой на полицию округа Бьюфорт.

https://twitter.com/hscott61

По данным СМИ, самолет потерпел крушение близ базы Корпуса морской пехоты США Бьюфорт. Как сообщается, примерно в 11:45 утра местного времени (18:45 мск) поступило сообщение об авиакатастрофе возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в районе Грейс-Хилл. Как сообщил местный шериф, военные подтвердили, что это был военный самолет, но сам полицейский не смог подтвердить марку рухнувшего самолета. Позднее в пресс-службе подтвердили, что это был F-35B из состава тренировочной эскадрильи в округе Бьюфорт.

При этом утверждается, что пилот потерпевшего катастрофу самолета успел катапультироваться и в настоящий момент он уже госпитализирован. Есть ли разрушения и погибшие на месте крушения самолета, не сообщается.

На данный момент причина крушения F-35B не установлена, командование Корпуса морской пехоты создаст комиссию по установлению причин трагедии. Отмечается, что это первый подобный инцидент с самолетом F-35. Авария произошла на следующий день после первого в истории боевого применения F-35B в Афганистане.

29.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
F-35
F-35B
Проекты
Истребитель 5 поколения
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