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01.10.2018
Военное обозрение

Сергей Лавров в ООН: С-300 уже поступают в Сирию

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Сергей Лавров. Архивное фото
Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, глава МИД России коснулся темы ситуации в Сирии. В частности, речь зашла и о реакции России на трагедию с самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Сергей Лавров заявил, что поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию уже идут.

Сергей Лавров в ООН:

Российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию. Как сказал президент РФ Владимир Путин, это началось сразу после инцидента. Меры, которые мы будем принимать, будут направлены на то, чтобы гарантировать 100%-ную безопасность наших военных, нашего контингента в Сирии, и мы их осуществим.

Глава МИД России отметил, что сирийский конфликт длится 7 лет. В эти годы осуществлялась попытка смены власти в Сирии, и процесс этот опирался на экстремистов, сводясь к распаду страны. По словам Сергея Лаврова, энергичные действия России, которые были предприняты после запроса со стороны официальных сирийских властей, не позволили воплотить негативные планы в реальность. Никакого террористического халифата на месте Сирии Россия создать не позволила.

Министр иностранных дел РФ:

Приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должна стать помощь в решении задач по восстановлению Сирии в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов.

В ходе своего выступления Сергей Лавров напомнил присутствующим о годовщине позорного Мюнхенского сговора, сначала позволившего осуществить разделение Чехословакии, а затем и стать набором основных предпосылок для вторжения нацистов в другие страны.

Сергей Лавров:

К сожалению, сегодня в целом ряде государств не просто ослабла вакцина от заразы нацизма, но и ширится кампания переписывания истории, обеления военных преступников и их пособников. Считаем кощунственной развязанную в ряде стран борьбу с памятниками освободителям Европы. Призываем поддержать проект резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацистов.

Полная версия выступления глава министерства иностранных дел РФ с трибуны ГА ООН:

29.09.2018
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Россия
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Словакия
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