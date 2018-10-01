Сергей Лавров в ООН: С-300 уже поступают в Сирию

Выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, глава МИД России коснулся темы ситуации в Сирии. В частности, речь зашла и о реакции России на трагедию с самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Сергей Лавров заявил, что поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию уже идут.

Сергей Лавров в ООН:

Российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию. Как сказал президент РФ Владимир Путин, это началось сразу после инцидента. Меры, которые мы будем принимать, будут направлены на то, чтобы гарантировать 100%-ную безопасность наших военных, нашего контингента в Сирии, и мы их осуществим.

Глава МИД России отметил, что сирийский конфликт длится 7 лет. В эти годы осуществлялась попытка смены власти в Сирии, и процесс этот опирался на экстремистов, сводясь к распаду страны. По словам Сергея Лаврова, энергичные действия России, которые были предприняты после запроса со стороны официальных сирийских властей, не позволили воплотить негативные планы в реальность. Никакого террористического халифата на месте Сирии Россия создать не позволила.

Министр иностранных дел РФ:

Приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должна стать помощь в решении задач по восстановлению Сирии в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов.

В ходе своего выступления Сергей Лавров напомнил присутствующим о годовщине позорного Мюнхенского сговора, сначала позволившего осуществить разделение Чехословакии, а затем и стать набором основных предпосылок для вторжения нацистов в другие страны.

Сергей Лавров:

К сожалению, сегодня в целом ряде государств не просто ослабла вакцина от заразы нацизма, но и ширится кампания переписывания истории, обеления военных преступников и их пособников. Считаем кощунственной развязанную в ряде стран борьбу с памятниками освободителям Европы. Призываем поддержать проект резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацистов.

Полная версия выступления глава министерства иностранных дел РФ с трибуны ГА ООН: