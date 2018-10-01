Британские СМИ: Су-57 с гиперзвуковыми ракетами - серьёзная русская угроза

Российский истребитель пятого поколения Су-57, оснащённый гиперзвуковыми ракетами Р-37М, может стать серьёзной угрозой для самых усовершенствованных боевых самолётов. Новые ракеты смогут поражать высокоскоростные цели на расстоянии более 300 км. Об этом пишет британское издание Daily Express.

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С подвесным контейнером целеуказания

В статье утверждается, что намерение России обновить свои самые современные истребители, оснащённые новыми гиперзвуковыми ракетами, во многом связано с эскалацией её участия в сирийском конфликте.

Ракета Р-37M является обновлённой версией ракеты, которая была введена в эксплуатацию ещё в 80-е годы.

Новая модель ракеты находится на заключительной стадии разработки и будет оснащена новой системой наведения, а по весу и длине она будет меньше бывшей Р-37.

Предыдущая модель была одной из крупнейших ракет класса "воздух-воздух", длина которой составляла 4,2 метра, а вес - 600 кг (при весе боевой части 60 кг).

Британское издание подчёркивает, что Борис Обносов, возглавляющий корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", уже подтвердил появившуюся в СМИ информацию об оснащении самолёта Су-57 новыми ракетами.

Планируется, что поставка первой партии истребителей Су-57 прибудет в ВКС в 2019 году. Об этом портал "ВО" уже сообщал читателям.

Сама же публикация в британской прессе - очередная попытка нагнать страха на западную общественность и обвинить Россию в коварных планах.

Для справки: Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения. Он способен уничтожать воздушные цели, как в дальнем, так и в ближнем бою, поражать надводные и наземные цели противника с преодолением систем ПВО. Одним из преимуществ этого боевого самолёта также является способность отслеживать состояние воздушного пространства на большом расстоянии от места постоянного базирования. При этом ключевой функций Су-57 можно считать сочетание функций ударного самолёта и истребителя.