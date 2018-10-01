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01.10.2018
РИА Новости

Модернизацию военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш завершат в 2020 году

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в 2020 году намерен завершить опытно-конструкторские работы по глубокой модернизации вертолета Ми-171Ш - машина совершенствуется с учетом опыта, полученного российскими ВКС в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"Вертолет Ми-171Ш с расширенными возможностями в настоящее время находится на стадии опытно-конструкторских работ, завершить которые планируется в 2020 году. В ходе наземных и летных испытаний специалистами Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля и ряда специализированных государственных институтов и летных центров будет проведена оценка тактико-технических характеристик данной машины", - говорится в сообщении компании-разработчика.

Опытный образец этой машины был представлен холдингом в ходе авиакосмического салона МАКС-2017. В компании тогда сообщали, что перспективный военно-транспортный вертолет разрабатывается с учетом опыта ВКС РФ в сирийской операции.

Модернизированный вертолет будет предназначен для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Производство этой машины планируется развернуть на Улан-Удэнском авиационном заводе.

По сравнению с предыдущей версией на вертолете будут увеличены крейсерская и максимальная скорость полета до 260 и 280 километров в час соответственно, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тысячи килограммов. Кроме того, будет обновлено и вооружение вертолета: наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра, модернизированный Ми-171Ш будет оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.

Для повышения боевой живучести на вертолете применят принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов. Машину оснастят цифровым автопилотом, а также бортовым комплексом обороны "Президент-С".

К основным задачам "Президент-С относятся: обнаружение угрозы атаки защищаемого летательного аппарата истребителями, зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими комплексами противника; поражение (подавление) оптических головок самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных зенитно-ракетных комплексов; радиоэлектронное подавление радиолокационных головок самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, а также станций орудийной наводки зенитно-артиллерийских комплексов противника.

29.09.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Президент-С
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