Мусульмане попросили построить мечеть рядом с главным храмом ВС

Представители мусульманской общины обратились к министру обороны Сергею Шойгу и почетному председателю Межрелигиозного совета патриарху Кириллу с просьбой построить мечеть рядом с главным храмом Вооруженных сил. Об этом рассказал глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

"Велика роль людей, исповедовавших другие религии, в Великой Отечественной войне и в борьбе с Наполеоном. И сегодня в Сирии служат мусульмане, выполняя свой гражданский долг, и представители других религий", — приводит его слова "РИА Новости".

Главный храм вооруженных сил России планируется построить на территории подмосковного парка "Патриот". Общая площадь храма составит 10,95 тыс. кв. м, высота вместе с крестом — 95 м. Здание рассчитано на единовременное пребывание в нем до 6 тыс. человек.

Храм будет возводиться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военных, членов их семей, неравнодушных граждан и организаций. Сбором денег займется специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

Завершить строительство храма планируется к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.