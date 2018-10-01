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01.10.2018
Известия.ru

Мусульмане попросили построить мечеть рядом с главным храмом ВС

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Храм
Храм.
Источник: static.mk.ru

Представители мусульманской общины обратились к министру обороны Сергею Шойгу и почетному председателю Межрелигиозного совета патриарху Кириллу с просьбой построить мечеть рядом с главным храмом Вооруженных сил. Об этом рассказал глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

"Велика роль людей, исповедовавших другие религии, в Великой Отечественной войне и в борьбе с Наполеоном. И сегодня в Сирии служат мусульмане, выполняя свой гражданский долг, и представители других религий", — приводит его слова "РИА Новости". 

Главный храм вооруженных сил России планируется построить на территории подмосковного парка "Патриот". Общая площадь храма составит 10,95 тыс. кв. м, высота вместе с крестом — 95 м. Здание рассчитано на единовременное пребывание в нем до 6 тыс. человек. 

Храм будет возводиться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военных, членов их семей, неравнодушных граждан и организаций. Сбором денег займется специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

Завершить строительство храма планируется к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.

 

29.09.2018
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