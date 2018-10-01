Западные СМИ назвали Су-57 с ракетами "предвестником третьей мировой"

Российский истребитель пятого поколения Су-57, оснащенный сверхдальнобойной ракетой класса "воздух-воздух" Р-37М, является "предупреждением о третьей мировой войне". Такой вывод сделала британская газета Daily Express, подчеркнув, что оснащение самолетов новыми снарядами происходит одновременно с эскалацией активности в Сирии.

В материале издания указано, что Су-57 будут представлять серьезную угрозу даже для самых современных боевых самолетов, поскольку гиперзвуковые Р-37М позволят истребителям наносить удары по высокоскоростным объектам с расстояния свыше 300 км.

Данные о том, что российский истребитель оборудуют Р-37М, подтвердил глава компании "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Р-37М — это развитие сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37. Разработка "тридцать седьмой" стартовала в начале 1980-х годов, а в 1989 году она была принята на вооружение. Работы по созданию Р-37М начались в конце 2000-х годов. Было принято решение, что после доработки этот боеприпас станет основным вооружением для многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-30 и Су-35 и перспективного истребителя пятого поколения — Су-57.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, выполнен по технологии "стелс". Способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет мощный бортовой компьютер, а также несет вооружение внутри фюзеляжа. Поставки Су-57 в ВКС России запланированы на 2019 год.

Ранее, в августе, СМИ узнали, что Су-57 хотят наделить искусственным интеллектом, который позволит ему приблизиться к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения.