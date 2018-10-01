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01.10.2018
Известия.ru

Западные СМИ назвали Су-57 с ракетами "предвестником третьей мировой"

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Су-57
Су-57.
Источник: rg.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57, оснащенный сверхдальнобойной ракетой класса "воздух-воздух" Р-37М, является "предупреждением о третьей мировой войне". Такой вывод сделала британская газета Daily Express, подчеркнув, что оснащение самолетов новыми снарядами происходит одновременно с эскалацией активности в Сирии.

В материале издания указано, что Су-57 будут представлять серьезную угрозу даже для самых современных боевых самолетов, поскольку гиперзвуковые Р-37М позволят истребителям наносить удары по высокоскоростным объектам с расстояния свыше 300 км. 

Данные о том, что российский истребитель оборудуют Р-37М, подтвердил глава компании "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Р-37М — это развитие сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37. Разработка "тридцать седьмой" стартовала в начале 1980-х годов, а в 1989 году она была принята на вооружение. Работы по созданию Р-37М начались в конце 2000-х годов. Было принято решение, что после доработки этот боеприпас станет основным вооружением для многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-30 и Су-35 и перспективного истребителя пятого поколения — Су-57. 

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, выполнен по технологии "стелс". Способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет мощный бортовой компьютер, а также несет вооружение внутри фюзеляжа. Поставки Су-57 в ВКС России запланированы на 2019 год. 

Ранее, в августе, СМИ узнали, что Су-57 хотят наделить искусственным интеллектом, который позволит ему приблизиться к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения.

 

28.09.2018
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ПАК ФА
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