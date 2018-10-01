F-35 впервые разбился
В американском штате Южная Каролина возле базы Корпуса морской пехоты США упал истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщает USNI News.
Это первый случай крушения для всего семейства F-35, новейшего и самого дорогого американского истребителя, уточняет CBS News. Местный шериф в своем Twitter написал, что пилот успел катапультироваться, однако пока неизвестно, пострадал ли он. Он также опубликовал фото с места крушения.
Авария произошла в шести с половиной километрах от базы.
27 сентября самолет КМП США F-35B Lightning II впервые нанес удары по позициям боевиков в Афганистане. Боевой вылет истребителя был совершен с палубы десантного корабля ВМС США USS Essex, несущего шесть единиц F-35B Lightning II. Ранее истребители принимали участие в разведывательной миссии в Сомали, а после отправились из Аденского залива в северную часть Аравийского моря.
Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
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Пардон, не покупает, конечно, а получает от гегемона.
Если новый двигатель для СУ-37 доделают, будет два.
Для Су-57 а не Су-37 ;)
Сам движок доделают, к бабке не ходи. Не для того столько денег вбухали что-бы бросить. Это было-бы эпическим провалом. Ну так попозже их доведут. Всегда сроки сдвигают вправо. Да и без Изделия 30, на двигателях Изделие 117 он уже имеет сверхзвук на крейсерском режиме. Так что он УЖЕ пятое поколение. Просто стэлс-форма на нём реализована в полной степени только спереди а не со всех ракурсов по азимуту как на Ф-22 :)
Хватит всякое дерьмо истребителями 5 поколения называть. Есть только один: F-22.
Интересно что нет вообще уточнённого набора критериев которые истребитель обязан демонстрировать в полном наборе и в какой степени дабы считаться пятым поколением. Кто-то думает что достаточно стэлс-формы, кто-то комбинацию АФАР/стэлс-формы/крейсерского сверхзвука и сете-центричности. Ф-22 имеет все это показатели, Су-57 тоже, но стэлс-форма реализована в меньшей степени. На Ф-35 нет крейсерского сверх-звука но стэлс-форма реализована несколько больше и имеет АФАР+сетецентричность. Но для тех кто смотрит беспристрастно давно понятно что Су-57 имеет наиболее широкие возможности из всех троих в плане кинематических способностей и по функционалу: Ф-22 чистый истребитель с возможностью сброса GPS-бомб и разведки в классе "лёгкий тяжеловес", Ф-35 средний фронтовой истребитель-бомбардировщик с отличной сетецентричностью, а Су-57 тяжёлый многоцелевой истребитель который умеет всё что умеет Ф-35 и Ф-22, минус система EODAS. А система классная :)
Для Су-57 а не Су-37 ;)Спасибо, опечатка закралась.
Да и без Изделия 30, на двигателях Изделие 117 он уже имеет сверхзвук на крейсерском режиме. Так что он УЖЕ пятое поколение.
Не знал, а ссылочку можно? Я думал для этого изделие 30 нужно.
Интересно что нет вообще уточнённого набора критериев которые истребитель обязан демонстрировать в полном наборе и в какой степени дабы считаться пятым поколениемВот именно у всех свои требования.
Ссылки прямой нет, но если верить Богдану который на чистом Су-35 с менее мощными 117С развил Мах-1.3 и разгонялся дальше, но прекратил из-за того что кончилась территория полигона, то я поверю заявлениям сделанным о том что Су-57 УЖЕ соответствует требованиям пятого поколения. Аэродинамически Су-57 оптимизирован под крейсерский сверхзвук и КМК имеет меньшее лобовое без внешних подвесок чем Су-35. Учитывая что 117 мощнее чем 117С то несложно понять что Су-57 уже сейчас имеет крейсерский сверхзвук.
ЕМНИП 117 был в разработке, а отдельные части от него мигрировали в АЛ-31Ф, который так-же увеличили в диаметре. В результате родился 117С. А сам 117 оставался в дальнейшей разработке.
Если честно, чисто визуально, Сушки с передним оперением выглядят более эффектно чем без. Обожаю внешний вид Су-37 :)
Чисто по тяге и на максимально-возможной высоте это я думаю реально. В конце концов двигатель 117 выдаёт практически такую-же тягу что Д-30Ф6 на МиГ-31 (продолжительность такой работы оставим за скобками) а лобешник у Су-57 намного меньше, да и легче он намного.
Но при этом мне так видится, начнут гореть и отслаиваться РПМы, может начать повреждатся стекло, передние кромки крыла и стабилизаторов и тому подобные повреждения конструкции, так-что полёт на такой скорости хоть и реален, но долго на такой скорости он летать понятно не будет. Это как МиГ-25 в Ираке вышел на Мах-3.2+ что-бы уйти от преследования: уйти он ушёл, но ценой этого были полностью убитые двигатели, да и по планеру думаю были бы вопросы случись такое в ВКС РФ
Ground testing includes a full scale durability то of all three variants, which were loaded in unique test rigs and laboratories to simulate ground and flight load conditions during fleet operations. The F-35 aircraft’s service lifetime is 8,000 hours, and each test airframe is required to complete two life-times of testing, or 16,000 hours. The F-35A vastly exceeded the requirement by completing three full life times of testing, or a simulated 24,000 hours, which gives the program confidence in a potential service-life increase.
https://www.f35.com/news/detail/f-35-ground-testing-shows-potential-for-f-35a-lifetime-extension1
Для сравнения
http://airwar.ru/enc/fighter/mig29smt.html
Принципиально изменилась и система технической эксплуатации истребителя. Как подчеркнул заместитель главкома ВВС РФ по вооружению Юрий Клишин, обновленный МиГ, станет первым боевым самолетом России, техобслуживание и ремонты которого будут проходить не по календарному графику, а исходя из его реального состояния. Такой подход позволит значительно снизить стоимость эксплуатации МиГа. Наряду с увеличением назначенного ресурса планера с 4000 до 6000 часов (до 30 лет) это ведет к уменьшению стоимости летного часа на 40% и к росту критерия "стоимость-эффективность" МиГ-29СМТ по сравнению с ранними версиями "двадцать девятого" в 3, 3 раза.
Это делает потенциально F-35 самым долгоиспользуемым истребителем в мире.Это не в Израиле недавно боевая сирийская ворона вывела из строя новенький F-35 в первом же полёте?
. Наряду с увеличением назначенного ресурса планера с 4000 до 6000 часов (до 30 лет) это ведет к уменьшению стоимости летного часа на 40% и к росту критерия "стоимость-эффективность" МиГ-29СМТ по сравнению с ранними версиями "двадцать девятого" в 3, 3 раза.Показатели лет,часов вполне продлеваются,когда Су-25 отмерили 12 лет,потом 28,теперь уже 40 лет.Индийским МиГ-29 при поставки сказали 4000 (сперва 2500)часов и 2о лет жизни,самолеты пролетали 30 лет после этого начали проходить модерн ,с продлением на 15 лет или (3500 часов).Вон не давно У-2 продлили жизнь
ВВС США в 2019 году планировали вывести из боевого состава 33 разведывательных самолета U-2 с заменой на беспилотные высотные стратегические разведчики RQ-4, сообщает mil.news.sina.com.cn 13 сентября.у нас Ан-12 собираются юзать до 2030 года,хотя самому молодому уже 45 лет,в общем все возможно.
Однако американские военные склоняются к мнению сохранить их на вооружении вплоть до 2055 года, летный ресурс планера далеко не исчерпан - еще можно налетать 75 тыс часов на каждом самолете. С необходимыми регламентными работами и плановыми упрочнениями планера самолет может летать до 2100 года.
Проведенные испытания на нагрузки F-35A (и израильского F-35i соответственно) показали что эксплутационный цикл может составить 24000 часов что привышаетКак вы думаете Ф-35 выпущенный в 2018 году будет таким же современным и в 2100 -м году? Продлевать то можно,только должны быть пределы,техника может устареть,к тому есть Ф-35 есть вопросы даже на сегодняшний день.
Думаю что важно было-бы знать число взлётов/посадок а то можно и не успеть эти 24000 часов прожечь. Лётные часы это конечно здорово но ещё надо понимать для каких условий эти часы расписаны: на каких высотах они проведены, маневрирование на каких перегрузках самолёт совершал если совершал, на каких скоростях он летал, всё это играет роль в долгожительстве машины. Я более чем уверен что эти 24000 часов проведены не в интенсивном использовании в 3-5 полётов в сутки с использованием больших скоростей, средних/малых высот, боевого маневрирования включая противо-ракетное, высокой боевой нагрузкой. Если он будет летать на крейсерском режиме на большие расстояния, высоте километров так 20 и не напрягаясь, то 24000 часов вполне реальны.
В коммерческом плане Ф-35 будет классной штукой для мирного времени, но для войны по нему куча вопросов. Только реально богатые могут закупить таких достаточно для более-менее продолжительных боевых действий против равного противника.
Как вы думаете Ф-35 выпущенный в 2018 году будет таким же современным и в 2100 -м году? Продлевать то можно,только должны быть пределы,техника может устареть,к тому есть Ф-35 есть вопросы даже на сегодняшний день.
Модернизировать самолет по мер использования, постоянно обновляя авионику и вооружения никто не запрещает- поэтому он сможет оставаться вполне современным и через 50 лет. (ф16 тому примером).Единственный абсолютный фактор-усталость конструкции. Если она будет тянуть , то и модернизация окупится.
Я более чем уверен что эти 24000 часов проведены не в интенсивном использовании в 3-5 полётов в сутки с использованием больших скоростей, средних/малых высот, боевого маневрирования включая противо-ракетное, высокой боевой нагрузкой.
если смотреть ,что для МиГ 6000 часов расписывают как 30 лет (200 часов в год), думаю условия симуляции не сильно разнятся для Ф-35А. Да это симуляция- но она показывает расчет на большую перспективу.Это значит что те кто выберет конкурента будут платить дважды плюс утилизация, тогда ка Ф-35 будет все еще в небе.
Ф-35 будет классной штукой для мирного времени,Ф-35 еще не показывал себя в бою.Посмотрим сможет ли он использовать свои сильные стороны.Думаю по земле он уже очень скоро начнет работать. Нужно обкатать - как видно из статьи можно не торопится.
10-й, 11-й и 12-й «Адир» (F-35I) прибыли в Израиль
Проведенные испытания на нагрузки F-35A (и израильского F-35i соответственно) показали что эксплутационный цикл может составить 24000 часов что привышает ранее заявленные данные о 8000 часов полета
то, что промышленность США лучше развита и имеет больше возможностей никто не сомневается. Тем удивительнее, что при таком превосходстве она не может сделать самолёт к которому не будет таких претензий, какие предъявляются к Ф-22 и Ф-35 (и другим изделиям).
Я уверен, что проблема как раз начинается с идеологии. Только в СССР была система, когда стремились хорошо учить всех, а потом из этой толпы отбирались "самородки". Кап. система построена иначе. Там самородок имеет возможность поступить в нормальный ВУЗ, если его реально заметят и дадут шанс. В обычной же ситуации, в крутой ВУЗ поступит сынок богатого папки. Поэтому база для выборки самородков резко сокращается.
В некоторых странах Скандинавии к этому только сейчас пришли, но там другая проблема. Сверхсытая и обеспеченная жизнь не даёт мотивации пахать. Там эти райские условия просерают на видимость важных задач. А про такие простые, казалось бы нормальные для каждого человека задачи - ликвидация голода и нищеты на планете как таковой (да что уж, в своей стране), в капсистемах вообще не ставится. Это просто за рамками сознания людей, мыслящих в рамках капитализма.
Т.е. вроде вещи разные, самолёты и сознание, но корень один.
PS можно ещё вспомнить, как Израиль начал подниматься после 85-го, 90-хх, когда лавина образованных евреев двинула из СССР в обетованную.
ф16 тому примеромНет, ни пример,вы путаете последние версии Ф-16 блок 60/70,Суфа и первые Ф-16,первые ни как не довести до уровня последних,ну поставите в РЛС,а как вы решите проблему того что последние модели Ф-16 весят по 8,5-9 тонн,а не 6,5 тонн как первые,соответственно ударные уже не те,усиленный планер опять же говорит,что и на ПМВ тоже лучше,опять последние модели Ф-16 имею конформные баки,на старые опять нет.И вы взяли пример того когда смена поколений затянулось(сдвиги сроков Ф-22/35,ПАК ФА,малые серии Рафаля,Таифуна,Грипена)и еще,даже последние версии ф-16 не обладают ОЛС(что мягко говоря уже говорит о том что не все так хорошо).
Как можно говорить что и через 50 лет Ф-35 будет современен,если он сегодня вызывает вопросы?Я понимаю что стелс это хорошо,но простите длиноволновые ОЛС уже видят Ф-22 на 50-60 км в лоб и на 150-200 км сзади ,при чем не на форсаже,появление РОФАР поставит жирный крест на стелс,ЛТХ и сейчас у Ф-35 вызывают вопросы,а ведь вполне возможно что на 6-м поколение будет многорежемный двигатель с возможностью перехода на гиперзвук/сверхзвук,при этом я молчу про потолок самолета и т.д.
https://vpk.name/news/183215_dvigatel_istrebitelya_f35_budet_moshnee_i_ekonomichnee.html
https://vpk.name/news/218599_pratt__whitney_prokachivaet_novuyu_versiyu_dvigatelya_f35.html
"Летает двигатель. Всё остальное ему мешает"(c)
Проще говоря, лётчику надо было развернуть самолёт побыстрее, но машина на такое не способна. Был бы более маневренный, может выжил бы.
Конд. следы видно часто на виражах у истребителей, но когда есть скорость, то не опасно (или не сильно опасно), а когда скорости нет, то срыв потока и привет земля.
как это изменит его аэродинамику и нагрузку на крыло?Чего б его не увеличить...? Как на F-18E/F - относительно старого "Хорнета". Или на Митсубиси F-2A - относительно F-16.
Чего б его не увеличить...? Как на F-18E/F - относительно старого "Хорнета".А это уже новый самолет,там разница куда больше чем между МиГ-25 и МиГ-31,там изменилась не только площадь крыла,но и все размеры,при чем солидно и как итог ЛТХ остались примерно те же.
А это уже новый самолет,там разница куда больше чем между МиГ-25 и МиГ-31Учитывая что американцы не хотят принципиально других истребителей после F-35, вплоть до появления G6 - глубокая модернизация "пингвина" как бы напрашивается...
На F-35C - уже увеличено.Ну так посмотрите нагрузку на крыло,перегрузки и будите удивлены,оставляют желать лучшего.Про аэродинамику в обще молчу.
Учитывая что американцы не хотят принципиально других истребителей после F-35, вплоть до появления G6 - глубокая модернизация "пингвина" как бы напрашивается..А он у них по планам должен в 2035 году появится,в то время как Ф-35 будет еще в серии,так что если хотят что нового пора разрабатывать.
по планам должен в 2035 году появится"Появится" - это значит до серии далеко. Ещё лет 10-15 - по современным темпам, а там техника будет ещё сложнее...
"Появится" - это значит до серии далеко.По планам как раз в серию.
И при чем Ф-35 не идет на замену Ф-15С.
По планам как раз в серию.Чет не верится... Какой был разрыв между 4 и 5 поколением...? А прогресс он отнюдь не ускоряется, наоборот... Каждый следующий шаг всё тяжелее. Это начало НТР было головокружительным - эффект нулевого старта.
Сколько там будет F-X в 2046 г...? Предсерийные машины - судя повсему. И это ПЛАНЫ - которые как известно имеют свойство "плыть"...
Какой был разрыв между 4 и 5 поколением...?Первая четверка ф-14 полет в 1970 году,в строи в 1974 году,первая пятерка Ф--22 полет в 1990 году,в строю с 2004 года,разница 20 лет по первому полету и 30 по вводу в строй,на дворе 2018 год,прошло уже 28 лет с первого полета Ф-22.ИМХО я тоже сомневаюсь что к 2035 смогут,скорей всего в период 2040-2050 год,но может какую либо переходную модель .
может какую либо переходную модель .Ну вот я её и озвучил - "Супер-пингвин".
Надо ещё "потопать".Например - сейчас силовой набор F-35 всё ещё металлический...
Ну вот я её и озвучил - "Супер-пингвин".который не тянет даже на ф-22,не думаю,пока тишина.
не тянет даже на ф-22Не тянет нынеший "пингвин". Ну построят два F-35 - взамен одного 22-го. На самом деле даже больше. То что количество часто перевешивает качество - хорошо известно...
Не тянет нынеший "пингвин".И новый не потянет,масса сегодняшнего уже близка к Ф-22,при этом тяга двигателей в 1,6 раз ниже,крыло тоже в 1,5 раза меньше.
Ну построят два F-35 - взамен одного 22-го. На самом деле даже больше.Ф-35 не идет на замену Ф-15/22,только на замену Хариер,Ф-16,частично Ф-18 и возможно А-10 т.к. в США прекрасно понимают кто есть кто.Ну и если не брать в расчет России(не знаю какие у нас планы),то есть амбициозный Китай с планами на 500 J-20 и много чего к ним.
масса сегодняшнего уже близка к Ф-22В истребительных миссиях полетят с неполной загрузкой, либо пока долетят до зоны БД - израсходуют топливо и она придёт в некую норму. Будут держать численное превосходство - возможности есть.
крыло тоже в 1,5 раза меньше.У какого? A/B или C..?
Ф-35 не идет на замену Ф-15/22,только на замену Хариер,Ф-16,частично Ф-18 и возможно А-10Сейчас не идёт, потом могут и передумать с капитально отмодеренным вариантом. Да "тяжей" возможно и так хватит до F-X.
В истребительных миссиях полетят с неполной загрузкойА у них и так загрузка всего 4 РВВ,куда еще меньше.А еще есть задачи на перехват,где нужна скорость.
какого? A/B или C..?Ф-22=78 м,Ф-35А/В=42,7,Ф-35С=58 м,по сравнению с первыми почти в 2 раза с последним на 1/3.
Сейчас не идёт, потом могут и передумать с капитально отмодеренным вариантом.А там хоть за модерься,а скорости ,скороподъемности не видать.