F-35 впервые разбился

В американском штате Южная Каролина возле базы Корпуса морской пехоты США упал истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщает USNI News.

Это первый случай крушения для всего семейства F-35, новейшего и самого дорогого американского истребителя, уточняет CBS News. Местный шериф в своем Twitter написал, что пилот успел катапультироваться, однако пока неизвестно, пострадал ли он. Он также опубликовал фото с места крушения.

Авария произошла в шести с половиной километрах от базы.

27 сентября самолет КМП США F-35B Lightning II впервые нанес удары по позициям боевиков в Афганистане. Боевой вылет истребителя был совершен с палубы десантного корабля ВМС США USS Essex, несущего шесть единиц F-35B Lightning II. Ранее истребители принимали участие в разведывательной миссии в Сомали, а после отправились из Аденского залива в северную часть Аравийского моря.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).