Войти
01.10.2018
РИА Новости

Самолеты Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами РЭБ

634
0
+2
Самолет Ил-20М. Архивное фото
Самолет Ил-20М. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018 / Alexander Kopitar

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) готов переоснастить парк российских самолетов-разведчиков Ил-20 на новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы после трагедии с Ил-20 в Сирии, заявил РИА Новости в пятницу советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

"Ил-20 - достаточно старый самолет, на нем стоит стандартное бортовое оборудование, предназначенное для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов. Если Минобороны поставят соответствующую задачу, то мы оснастим его современными комплексами РЭБ", - сказал он.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
F-16
С-200
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.09.2018
Ил-20 погубила поразительная случайность
28.09.2018
Разговор о крушении: примет ли Москва израильтян
27.09.2018
В МИД Сирии оценили значимость российских С-300
26.09.2018
Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ
26.09.2018
Операция продолжается: Израиль не смутило крушение Ил-20
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 15:09
  • 6
Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника
  • 01.10 14:57
  • 3
Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"
  • 01.10 14:43
  • 1
Юбилей 90 лет Воронежскому механическому заводу (ВМЗ)
  • 01.10 14:38
  • 2
Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон
  • 01.10 14:24
  • 2
РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы
  • 01.10 14:19
  • 2
"Все, что нужно знать о Су-57"
  • 01.10 14:13
  • 257
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.10 13:44
  • 1
ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"
  • 01.10 13:18
  • 7578
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.10 12:16
  • 367
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 01.10 12:07
  • 16
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 01.10 11:54
  • 140
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 01.10 11:26
  • 8
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 01.10 10:50
  • 44
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 01.10 10:32
  • 3
Украина рассчитывает купить американские системы ПВО