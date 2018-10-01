Самолеты Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами РЭБ

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) готов переоснастить парк российских самолетов-разведчиков Ил-20 на новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы после трагедии с Ил-20 в Сирии, заявил РИА Новости в пятницу советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

"Ил-20 - достаточно старый самолет, на нем стоит стандартное бортовое оборудование, предназначенное для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов. Если Минобороны поставят соответствующую задачу, то мы оснастим его современными комплексами РЭБ", - сказал он.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.