ОСК создает плавниковые системы движения кораблей

СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Российские кораблестроители создают плавниковые системы, которые могут двигать корабли так же как и существующие гребные винты, сообщил РИА Новости президент ОСК Алексей Рахманов.

"Наши предприятия экспериментируют, создают плавниковые системы в отличие от традиционных приводных винтов, которые всю жизнь двигали большинство кораблей и судов", - сказал Рахманов на форуме природоподобных технологий.

Он также выразил сожаление, что традиционное судостроение не сильно отличается от прошлого века.

"На сегодняшний день мы действительно видим, что все попытки создать бионический дизайн наталкиваются на ряд технологических препятствий", - добавил Рахманов.