Войти
01.10.2018
bmpd.livejournal.com

АО "НИИ стали" консолидирует работу над электромеханической трансмиссией

537
0
+1

Как сообщает в своем пресс-релизе АО "НИИ стали", Институт подписал соглашение о сотрудничестве с "Промышленным кластером транспортного машиностроения и приводной техники". Подключение к реализации проекта предприятий Кластера, по мнению разработчиков, позволит существенно ускорить реализацию проекта.

Этим летом АО "НИИ стали" и "Промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники" Челябинского региона подписали соглашение о сотрудничестве. Основными целями данного Соглашения являются консолидация производственного и научного потенциала организаций - участников Кластера и развитие научной и производственной кооперации.

Стендовые испытания электромеханической трансмиссии (с) АО "НИИ стали"

Для НИИ стали это важное событие, поскольку открываются новые пути для ускорения реализации целого ряда инновационных проектов, разработку которых ведет институт.

Один из таких - электротрансмиссия для транспортной техники. Уникальность этой разработки в том, что электрические машины выполняются высокооборотными (до 24000 об/мин), совмещают в одном узле магнитную систему, несущие элементы корпуса и элементы системы охлаждения. Это позволяет существенно улучшить массогабаритные показатели силового блока, повысить КПД, обеспечить высокую надежность при оптимальной цене. НИИ стали работает над этим проектом более 5 лет. Создано несколько опытных образцов транспортной техники с электротрансмиссией. Однако для запуска проекта в промышленное производство необходимы дополнительные ресурсы, и подключение к реализации проекта предприятий Кластера по мнению разработчиков позволит существенно ускорить этот процесс

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
НИИ Стали
Похожие новости
10.09.2018
Возможна ли новая Ялта
07.06.2018
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
28.05.2018
Почему Япония отказалась от права на войну
07.03.2018
«Посмотрите, как горят «Абрамсы» и «Леопарды» в Сирии»
14.02.2018
Раскрыта стоимость космодрома "Морской старт"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 15:09
  • 6
Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника
  • 01.10 14:57
  • 3
Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"
  • 01.10 14:43
  • 1
Юбилей 90 лет Воронежскому механическому заводу (ВМЗ)
  • 01.10 14:38
  • 2
Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон
  • 01.10 14:24
  • 2
РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы
  • 01.10 14:19
  • 2
"Все, что нужно знать о Су-57"
  • 01.10 14:13
  • 257
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.10 13:44
  • 1
ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"
  • 01.10 13:18
  • 7578
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.10 12:16
  • 367
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 01.10 12:07
  • 16
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 01.10 11:54
  • 140
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 01.10 11:26
  • 8
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 01.10 10:50
  • 44
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 01.10 10:32
  • 3
Украина рассчитывает купить американские системы ПВО