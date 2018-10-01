АО "НИИ стали" консолидирует работу над электромеханической трансмиссией

Как сообщает в своем пресс-релизе АО "НИИ стали", Институт подписал соглашение о сотрудничестве с "Промышленным кластером транспортного машиностроения и приводной техники". Подключение к реализации проекта предприятий Кластера, по мнению разработчиков, позволит существенно ускорить реализацию проекта.

Этим летом АО "НИИ стали" и "Промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники" Челябинского региона подписали соглашение о сотрудничестве. Основными целями данного Соглашения являются консолидация производственного и научного потенциала организаций - участников Кластера и развитие научной и производственной кооперации.

Стендовые испытания электромеханической трансмиссии (с) АО "НИИ стали"

Для НИИ стали это важное событие, поскольку открываются новые пути для ускорения реализации целого ряда инновационных проектов, разработку которых ведет институт.

Один из таких - электротрансмиссия для транспортной техники. Уникальность этой разработки в том, что электрические машины выполняются высокооборотными (до 24000 об/мин), совмещают в одном узле магнитную систему, несущие элементы корпуса и элементы системы охлаждения. Это позволяет существенно улучшить массогабаритные показатели силового блока, повысить КПД, обеспечить высокую надежность при оптимальной цене. НИИ стали работает над этим проектом более 5 лет. Создано несколько опытных образцов транспортной техники с электротрансмиссией. Однако для запуска проекта в промышленное производство необходимы дополнительные ресурсы, и подключение к реализации проекта предприятий Кластера по мнению разработчиков позволит существенно ускорить этот процесс