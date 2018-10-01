Войти
01.10.2018
Коммерсантъ

Минобороны России обвинили в фальсификации

574
0
-2
F-16 ВВС Израиля
F-16 ВВС Израиля.
Источник: Amir Cohen / Reuters

Израильские СМИ представили свою хронологию крушения Ил-20

Израильские СМИ обвинили Минобороны РФ в фальсификации информации и представили свою хронологию событий в небе над Латакией 17 сентября, приведших к гибели 15 российских военных. В Израиле настаивают, что израильские F-16 не подставляли российский самолет-разведчик Ил-20 под огонь сирийских ПВО, а также утверждают, что предупредили о начале атаки за четыре минуты. В то же время в Израиле считают необходимым продолжение сотрудничества с Россией по Сирии, и надеются, что Москва не отменит намеченную на начало октября встречу координационной группы.

В пятницу израильская газета "Гаарец" опубликовала свою хронологию событий, происходивших в сирийском небе 17 сентября. Как утверждает издание, именно эти данные содержались в 40-страничном докладе, который привезла в Москву 20 сентября израильская делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным.

В публикации говорится, что в тот день, когда президенты России и Турции Владимир Путин и Реджем Тайип Эрдоган пришли к компромиссу по зоне деэскалации в провинции Идлиб на севере Сирии, израильские военные получили данные разведки о разгрузке иранского оборудования для производства высокоточечных ракет в районе Латакии. Оборудование предполагалось перенаправить в Ливан шиитскому движению "Хезболла". В Израиле приняли решение об уничтожении объекта, в воздух были подняты четыре истребителя F-16, которые взлетели с авиабазы на юге Израиля, направились на север и нанесли удары по цели, находясь на большой высоте к востоку от Кипра. Подчеркивается, что к моменту начала операции Ил-20 находился в 200 км от израильских истребителей.


Две версии хроники катастрофы Ил-20 17 сентября

Израильская версияРоссийская версия
Израильтяне предупредили об атаке21:3821:39
Начало атаки21:4221:40
Цель поражена21:50?
Сирийские ПВО открыли огонь21:5221:51
F-16 сблизился с Ил-20(опровергают)21:59
Ракета поразила Ил-2022:0522:03
Ил-20 исчез с радаров22:07
Нахождение F-16 в сирийском небев 22:05 уже были в районе Хайфыкак минимум до 22:40
открыть таблицу в новом окне


Израильские СМИ, а ранее представители военного командования страны, категорически отвергают версию Минобороны РФ о том, что F-16 прятался за Ил-20 и подставил российских военных под удар. Как пишет "Гаарец" со ссылкой на израильских военных, сирийские ПВО могли ошибочно определить наличие в воздухе израильского истребителя из-за средств радиэлектронной борьбы, однако это не могли не разглядеть впоследствии российские военные. Газета обвиняет Минобороны РФ в фальсификации информации.

При этом еще одна израильская газета Yedioth Ahronoth подчеркивает, что с того момента, как израильские военные предупредили российских коллег, и до момента, как была поражена цель в районе Латакии, прошло 12 минут. При этом российским военным сообщили, что израильские самолеты будут заходить со стороны Кипра.

По данным издания, во время визита в Москву генерал Амикам Норкин предложил российским коллегам обсудить новые параметры координации, но его предложения повисли в воздухе. Теперь эти же предложения планирует представить в Москве генерал-майор Аарон Халива, который возглавляет координационную группу военных двух стран в Сирии с израильской стороны. Израильтяне предлагают увеличить время предупреждения, чтобы самолеты, которые могут оказаться под угрозой, могли изменить маршрут и выйти из опасной зоны. В Израиле надеются, что в Москве встречу не отменят, но в то же время опасаются, что новые российские требования к координации могут оказаться невыполнимыми. Газета цитирует слова главы комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, что предупреждения должны делаться "не за минуту или две, а минимум за два-три дня".


Марианна Беленькая

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Кипр
Ливан
Россия
Сирия
Турция
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
01.10.2018
С начала операции ВКС в Сирии прошло три года
20.09.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
20.09.2018
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
09.07.2018
Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
20.12.2017
Ни разу не промазали
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 15:09
  • 6
Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника
  • 01.10 14:57
  • 3
Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"
  • 01.10 14:43
  • 1
Юбилей 90 лет Воронежскому механическому заводу (ВМЗ)
  • 01.10 14:38
  • 2
Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон
  • 01.10 14:24
  • 2
РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы
  • 01.10 14:19
  • 2
"Все, что нужно знать о Су-57"
  • 01.10 14:13
  • 257
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.10 13:44
  • 1
ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"
  • 01.10 13:18
  • 7578
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.10 12:16
  • 367
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 01.10 12:07
  • 16
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 01.10 11:54
  • 140
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 01.10 11:26
  • 8
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 01.10 10:50
  • 44
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 01.10 10:32
  • 3
Украина рассчитывает купить американские системы ПВО