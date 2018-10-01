Предупреждение о Третьей мировой войне: российские истребители Су-57 будут оснащены гиперзвуковыми ракетами (Daily Express, Великобритания)

«Дэйли экспресс» продолжает муссировать популярную для британской пропаганды тему «российской военной угрозы». Если в предыдущем материале учения с задействованием российского БРК «Бастион» характеризовались как продолжение процесса милитаризации России, то в очередной «страшилке» истребитель Су-57 назван самолетом Третьей мировой войны.

Россия намерена модернизировать свои самые передовые на сегодняшний день истребители, оснащая самолеты новыми гиперзвуковыми ракетами. Это происходит на фоне эскалации участия России в гражданской войне в Сирии.

Истребитель Су-57, российский самолет пятого поколения, будет оснащен ракетами Р37М, которые предназначены для поражения высокоскоростных целей на дальности более 300 км. Ракеты Р37М - это обновленная версия ракет, поступивших на вооружение в 1985 году. Новая модель находится на завершающей стадии разработки и будет иметь новую систему наведения, а также уменьшенный вес и длину для установки на более миниатюрные самолеты Су-57. Предшестующая версия была одной из самых больших ракет класса "воздух-воздух", ее длина составляла 4,2 метра, а вес - 600 кг.

Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) подтвердил, что на этой неделе с самолетов Су-57 будут произведены пуски новых ракет. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов высоко оценил боевые возможности самолетов Су-57. Он отметил, что самолет показал себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, где подтвердил свои характеристики и боевые возможности. "Су-57 является одним из лучших самолетов, производимых в мире", - отметил он.

Ракеты, вероятно, будут крепиться снаружи корпуса из-за их размера, несмотря на то, что подавляющее большинство аналогичного оружия размещается во внутренних отсеках, чтобы избежать обнаружения самолета. Ракеты достигают скорости 6 Маха и имеют активную радиолокационную головку самонаведения, которая возьмет на себя во время финальной фазы. Следовательно, они будут представлять серьезную угрозу даже для самых передовых истребителей.

Стратегическая авиация будет нацелена в том числе на самолеты авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS), которые обеспечивают радиолокационное обнаружение самолетов, кораблей и транспортных средств на дальних дистанциях и выполняют командно-контрольные функции.

Однако серийное производство самолетов Су-57 в ближайшее время в не планируется. "Нет смысла ускорять работу по серийному производству самолетов пятого поколения, -сказал Борисов. - Это наш козырь, который мы всегда можем разыграть, когда самолеты предыдущих поколений начнут отставать по своим возможностям от аналогичных самолетов ведущих стран мира".

Вместо этого Россия будет в значительной степени использовать свои передовые истребители четвертого поколения, включая МиГ-29СМТ и Су-35С, пока они не отстают от международных стандартов. Тем не менее, страна разместила свой первый заказ на производство 12 истребителей Су-57 в июне 2018 года, почти через десять лет после старта программы. Первая пара истребителей, вероятно, прибудет в 2019 году, а остальные будут поставлены до 2024 года.

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Мэтью Робинсон (Matthew Robinson)