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01.10.2018
ИноСМИ

WSJ: США перегруппировывают "Пэтриот" из-за российской угрозы

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Американский ЗРК "Пэтриот"
Американский ЗРК "Пэтриот".
Источник: © flickr.com, Seth Schubert

Вывод некоторых ракетных систем США с Ближнего Востока начнется в октябре. Таким образом, американские союзники в регионе останутся с меньшей защитой на фоне того, как Белый дом заостряет свою риторику об угрозе со стороны Ирана. Однако, как пишет "Уолл стрит джорнэл", министр обороны Джим Маттис решил вывести четыре батареи "Пэтриот" из Иордании, Кувейта и Бахрейна в следующем месяце, чтобы перегруппировать силы для укрепления противостояния против угроз со стороны России и Китая. Об этом изданию сказали несколько американских военных высокого ранга.

Перемещение систем ПРО, о котором ранее не сообщалось, станет "наиболее ярким сигналом о том, что Пентагон теперь сосредоточен на России и Китае, отходя от длительных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане", говорится в заметке.

Собеседники рассказали "Уолл стрит джорнэл", что две батареи "Пэтриот" из Кувейта и по одной из Бахрейна и Иордании сейчас сняты с дежурства и ждут передислокации на территорию США. Планов об их обновлении пока нет.

Издание отмечает, что некоторые американские системы "Пэтриот" все же останутся на Ближнем Востоке. Но вывод четырех батарей станет существенным ослаблением возможностей в регионе. Американские ракеты разработаны в первую очередь для противоракетной обороны. Но они могут быть использованы для наступательных операций, если потребуется защитить не только военные базы и объекты на территории США, но и в странах-союзниках.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

28.09.2018
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Страны
Афганистан
Бахрейн
Иордания
Иран
Китай
Кувейт
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
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