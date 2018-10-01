Войти
01.10.2018
Военное обозрение

США применили F-35 в Афганистане. Какова реальная цель?

362
0
-1

Американская пресса на днях сообщила о том, что новейшие истребители F-35 будут впервые применены в боевой операции. Операция планировалась против боевиков в Афганистане. При этом в качестве сроков обозначалась следующая неделя. Теперь выясняется, что следующей недели США ждать не стали и нанесли удар с использованием F-35B по Афганистану накануне вечером.

Фейсбук

В материалах американских СМИ утверждается, что целями для самолётов F-35B на афганской территории стали объекты террористического движения "Талибан". В заявлениях, опубликованных в СМИ США, говорится о том, что Пентагон уже признал атаку успешной.

Ранее сообщалось, что планируется операция по нанесению ударов по территории африканского государства Сомали, где сильны позиции террористической группировки, связанной с ИГИЛ (запрещено в РФ).

Между тем, эксперты задаются вопросом, нужно ли было "гонять" именно самолёты 5-го поколения в воздушное пространство Афганистана – нельзя ли было обойтись самолётами менее дорогостоящего класса эксплуатации?

Здесь вполне можно предположить, что удары с применением F-35 по Афганистану носили куда более широкий смысл для Пентагона, нежели исключительно нанесение ущерба неким объектам талибов. Одна из версий выглядит следующим образом: удар по Афганистану являлся лишь прикрытием другой операции: изучение китайской активности (в том числе и на предмет наличия средств ПВО) в районе пакистанского порта Гвадар. Там, как ранее сообщало издание South China Morning Post (ссылка на материал "ВО"), Китай намеревается открыть свою базу ВМС. В гражданском же плане заявлено, что Пекин инвестирует в Гвадар с экономической точки зрения – для реализации масштабного проекта "Один пояс – один путь". США ни экономическая, ни тем более военная активность Китая не устраивает.

Если именно поэтому американцы использовали F-35 в районе границ Афганистана и Пакистана, то зачем им активность самолётов пятого поколения в Сомали? Помимо тренировочной площадки по отработке ударов по наземным целям Сомали предоставляет возможность вплотную подходить к государству Джибути. А в этом государстве Китай ранее открыл свою первую зарубежную авиабазу с размещением на ней средств ПВО. В Джибути также находятся базы США и Италии.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Джибути
Италия
Китай
Пакистан
Сомали
США
Продукция
F-35
F-35B
Похожие новости
01.10.2018
Первые посадки и взлеты самолетов F-35B на британском авианосце Queen Elizabeth
01.10.2018
F-35 снова ставит рекорд снижения цены
01.10.2018
F-35B. Палубные истребители вернулись в британский флот
01.10.2018
В США разбился истребитель пятого поколения F-35B
01.10.2018
F-35 впервые разбился
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 15:16
  • 3
"Все, что нужно знать о Су-57"
  • 01.10 15:09
  • 6
Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника
  • 01.10 14:57
  • 3
Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"
  • 01.10 14:43
  • 1
Юбилей 90 лет Воронежскому механическому заводу (ВМЗ)
  • 01.10 14:38
  • 2
Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон
  • 01.10 14:24
  • 2
РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы
  • 01.10 14:13
  • 257
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.10 13:44
  • 1
ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"
  • 01.10 13:18
  • 7578
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.10 12:16
  • 367
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 01.10 12:07
  • 16
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 01.10 11:54
  • 140
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 01.10 11:26
  • 8
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 01.10 10:50
  • 44
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 01.10 10:32
  • 3
Украина рассчитывает купить американские системы ПВО