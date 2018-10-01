США применили F-35 в Афганистане. Какова реальная цель?

Американская пресса на днях сообщила о том, что новейшие истребители F-35 будут впервые применены в боевой операции. Операция планировалась против боевиков в Афганистане. При этом в качестве сроков обозначалась следующая неделя. Теперь выясняется, что следующей недели США ждать не стали и нанесли удар с использованием F-35B по Афганистану накануне вечером.

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В материалах американских СМИ утверждается, что целями для самолётов F-35B на афганской территории стали объекты террористического движения "Талибан". В заявлениях, опубликованных в СМИ США, говорится о том, что Пентагон уже признал атаку успешной.

Ранее сообщалось, что планируется операция по нанесению ударов по территории африканского государства Сомали, где сильны позиции террористической группировки, связанной с ИГИЛ (запрещено в РФ).

Между тем, эксперты задаются вопросом, нужно ли было "гонять" именно самолёты 5-го поколения в воздушное пространство Афганистана – нельзя ли было обойтись самолётами менее дорогостоящего класса эксплуатации?

Здесь вполне можно предположить, что удары с применением F-35 по Афганистану носили куда более широкий смысл для Пентагона, нежели исключительно нанесение ущерба неким объектам талибов. Одна из версий выглядит следующим образом: удар по Афганистану являлся лишь прикрытием другой операции: изучение китайской активности (в том числе и на предмет наличия средств ПВО) в районе пакистанского порта Гвадар. Там, как ранее сообщало издание South China Morning Post (ссылка на материал "ВО"), Китай намеревается открыть свою базу ВМС. В гражданском же плане заявлено, что Пекин инвестирует в Гвадар с экономической точки зрения – для реализации масштабного проекта "Один пояс – один путь". США ни экономическая, ни тем более военная активность Китая не устраивает.

Если именно поэтому американцы использовали F-35 в районе границ Афганистана и Пакистана, то зачем им активность самолётов пятого поколения в Сомали? Помимо тренировочной площадки по отработке ударов по наземным целям Сомали предоставляет возможность вплотную подходить к государству Джибути. А в этом государстве Китай ранее открыл свою первую зарубежную авиабазу с размещением на ней средств ПВО. В Джибути также находятся базы США и Италии.