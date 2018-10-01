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01.10.2018
Военное обозрение

СМИ: РФ потребовала от Ирана не поставлять оружие "Хезболле"

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Российские власти потребовали от Тегерана приостановить поставку вооружений "Хезболле" до тех пор, пока не будут урегулированы российско-израильские отношения после гибели в Сирии самолета Ил-20, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на журналиста израильского телеканала "Десять" Алона Бен-Давида.

https://www.youtube.com

А незадолго до этого тот же телеканал сообщил, что российское командование якобы "разрешило" авиации ЦАХАЛа наносить удары по иранским объектам в южной части Сирии, включая Дамаск и его пригороды. При этом Москва ограничила зоны возможного появления израильской авиации. Так, истребителям "запрещено" действовать в прибрежной зоне и в районе военных баз РФ. Данная информация была обнародована со ссылкой на российский военный источник.

Издание напоминает, что 24 сентября объявил, что в ближайшее время в Сирию будут переброшены зенитные комплексы С-300 в качестве одной из ответным мер после крушения Ил-20 (сбит 17 сентября, погибли 15 военнослужащих).

Также Минобороны РФ пообещало поставить в САР современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО, а также приступило к переброске комплексов РЭБ. Такие меры позволят российским военным обеспечить контроль всего воздушного пространства республики.

Кроме того, проанализировав сообщения Минобороны РФ, издание пришло к выводу, что Москва намерена обеспечить сирийские силы ПВО кодами системы "свой-чужой", чего не делалось ранее ни в одном иностранном государстве.

28.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
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