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01.10.2018
Военное обозрение

СМИ Израиля опубликовали доклад командующего ВВС Норкина: Мы не виновны

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Израильские СМИ спустя 11 с лишним суток после трагедии с российским самолётом Ил-20 над восточным Средиземноморьем публикуют версию событий 17 сентября. Напомним, что ранее израильская сторона никак не комментировала свою операцию в Сирии, затем некоторые СМИ Израиля её вовсе отрицали, а уж потом Нетаньяху позвонил российскому президенту со словами соболезнования и заявлениями о том, что "вся вина лежит на Тегеране и Дамаске", подтвердив, что израильская авиация удар по Сирии наносила.

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В израильском издании Haaretz сегодня появился материал, в котором обозреватель Амос Арэль публикует некоторые выдержки из 40-страничного документа ЦАХАЛа – того самого, который командующий ВВС Израиля Амикам Норкин привозил в Москву. При этом военное ведомство Израиля публикацию в Haaretz не комментирует.

Из материала:

ЦАХАЛ получил разведданные о разгрузке иранских комплектующих для производства ракет. Разгрузка производилась в провинции Латакия. Оборудование предназначалось для "Хизбаллы". Четвёрка истребителей ВВС Израиля была поднята в воздух с базы на юге Израиля. В районе восточнее Кипра израильская авиация нанесла удары по выявленным объектам, на которых осуществлялась разгрузка.

Далее утверждается, что российские военнослужащие были предупреждены в 21:38. Удар по объекту в Латакии наносился, если верить эти данным, в 21:42. В 21:50 израильские лётчики доложили об уничтожении целей. В этот момент российский самолёт радиоэлектронной разведки находился примерно в 200 км от ближайшего F-16.

Из материала:

Через 2 минуты после доклада о поражении целей израильскими лётчиками последовал первый удар со стороны средств ПВО САА. В общей сложности было выпущено 27 ракет. В 22:05 одна из этих ракет поразила Ил-20. В это время все израильские истребители летели в воздушном пространстве Израиля в районе Хайфы.

Отмечено, что ЦАХАЛ категорически отрицает то, что какой-либо из F-16 ВВС страны прикрылся российским самолётом. Самолёты находились в разных эшелонах и двигались с разной скоростью, - добавляет издание.

Здесь нужно отметить, что Haaretz в последние дни нередко выходит с ложной информацией. Ранее было заявлено, что Москва якобы отклонила предложение визита Нетаньяху и Либермана. Москва эту публикацию опровергла. В приводимом материале автор пишет, что Ил-20 был сбит 16 сентября. На самом деле удар наносился 17-го.

28.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Кипр
Россия
Сирия
Продукция
F-16
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