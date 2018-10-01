Интернациональные джихадисты угрожают Ирану новыми атаками

Как говорится, "не буди лихо – пока оно тихо"! Буквально только что на "ВО" в разделе "Аналитика" вышел материал о расследовании теракта в Ахвазе, и именно сегодня пришла информация о том, что "Исламское государство", террористическая организация, запрещённая в РФ, пригрозила Ирану очередными нападениями.

Как сообщают международные информационные агентства, боевики ИГ* в своих постах в мессенджере Telegram снова заявили, что они берут на себя ответственность за кровавую террористическую атаку, произошедшую в субботу на прошлой неделе, и направленную против участников военного парада в столице провинции Хузистан, посвящённого Ирано-иракской войне 1980-1988 гг.

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Но, как известно, "ИГ" не была единственной группой, которая взяла на себя ответственность за это нападение, поскольку движение под кратким названием "Национальное сопротивление Ахваза", малоизвестная группировка арабских сепаратистов в Иране, также объявила о своей причастности к этому зверству, в результате которого пострадало множество гражданских лиц, включая детей и инвалидов.

В трёхминутной аудиозаписи, выпущенной в мировое интернет-пространство в минувшую среду, представитель этой группировки суннитских джихадистов Абу Хасан Аль-Мухаджир заявил, что Иран "всё ещё не оправился от ужасного шока, который он испытал, и который, если будет на то воля милосердного Аллаха, не будет последним для персидских еретиков".

В то же время верховный духовный лидер шиитов Ирана Али Хаменеи заявил ещё в минувший понедельник в своём выступлении, что "этот трусливый теракт был делом рук тех самых людей, которые были сохранены американцами от уничтожения в Ираке и в Сирии, и которые финансируются Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами".