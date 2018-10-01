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01.10.2018
Военное обозрение

Интернациональные джихадисты угрожают Ирану новыми атаками

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Как говорится, "не буди лихо – пока оно тихо"! Буквально только что на "ВО" в разделе "Аналитика" вышел материал о расследовании теракта в Ахвазе, и именно сегодня пришла информация о том, что "Исламское государство", террористическая организация, запрещённая в РФ, пригрозила Ирану очередными нападениями.

Как сообщают международные информационные агентства, боевики ИГ* в своих постах в мессенджере Telegram снова заявили, что они берут на себя ответственность за кровавую террористическую атаку, произошедшую в субботу на прошлой неделе, и направленную против участников военного парада в столице провинции Хузистан, посвящённого Ирано-иракской войне 1980-1988 гг.

topwar.ru

Но, как известно, "ИГ" не была единственной группой, которая взяла на себя ответственность за это нападение, поскольку движение под кратким названием "Национальное сопротивление Ахваза", малоизвестная группировка арабских сепаратистов в Иране, также объявила о своей причастности к этому зверству, в результате которого пострадало множество гражданских лиц, включая детей и инвалидов.

В трёхминутной аудиозаписи, выпущенной в мировое интернет-пространство в минувшую среду, представитель этой группировки суннитских джихадистов Абу Хасан Аль-Мухаджир заявил, что Иран "всё ещё не оправился от ужасного шока, который он испытал, и который, если будет на то воля милосердного Аллаха, не будет последним для персидских еретиков".

В то же время верховный духовный лидер шиитов Ирана Али Хаменеи заявил ещё в минувший понедельник в своём выступлении, что "этот трусливый теракт был делом рук тех самых людей, которые были сохранены американцами от уничтожения в Ираке и в Сирии, и которые финансируются Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами".

28.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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