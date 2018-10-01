Войти
01.10.2018
Военное обозрение

СМИ: БПЛА "Охотник" вышел на заключительный этап наземных испытаний

851
0
+5
БПЛА "Охотник"
БПЛА "Охотник".
Источник: Минобороны РФ

Завершающий этап наземных испытаний тяжёлого ударного беспилотника "Охотник", как ожидается, пройдет в октябре этого года, после чего начнутся летные испытания, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно опубликованным изданием данным, на октябрь этого года запланирован завершающий этап наземных частотных испытаний планера беспилотника. После их окончания и подведения итогов наземных испытаний, будет принято решение о готовности к первому полёту. При этом уточняется, что по планам разработчиков, первый полет беспилотника намечен на 2019 год.

Разработку новейшего ударного беспилотника ведет компания "Сухой". Первая выкатка "Охотника" прошла 28 июня 2018 года на Новосибирском авиационном заводе. Характеристики тяжелого ударного беспилотника "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Из открытых источников стало известно, что он разрабатывается по схеме "летающее крыло" и что взлетная масса составит не менее 20 тонн, что сделает его одним из самых тяжёлых разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

Ранее сообщалось, что концерн "Техмаш" приступил к разработке специализированного оружия для тяжелых отечественных беспилотников. Изучается вопрос создания систем ближнего боя, а также разнообразных ракет и бомб.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Охотник-У
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Техмаш НПК
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
12.09.2018
Эксперт: беспилотники "Скат" и "Охотник" смогут в перспективе действовать в одной "стае"
20.07.2018
ОАК сообщила о создании нового беспилотника
09.07.2018
Источник: опытный образец тяжелого беспилотника "Охотник" начнет полеты в этом году
02.07.2018
В Новосибирске прошла выкатка нового тяжелого беспилотника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 15:09
  • 6
Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника
  • 01.10 14:57
  • 3
Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"
  • 01.10 14:43
  • 1
Юбилей 90 лет Воронежскому механическому заводу (ВМЗ)
  • 01.10 14:38
  • 2
Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон
  • 01.10 14:24
  • 2
РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы
  • 01.10 14:19
  • 2
"Все, что нужно знать о Су-57"
  • 01.10 14:13
  • 257
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.10 13:44
  • 1
ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"
  • 01.10 13:18
  • 7578
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.10 12:16
  • 367
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 01.10 12:07
  • 16
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 01.10 11:54
  • 140
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 01.10 11:26
  • 8
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 01.10 10:50
  • 44
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 01.10 10:32
  • 3
Украина рассчитывает купить американские системы ПВО