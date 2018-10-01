СМИ: БПЛА "Охотник" вышел на заключительный этап наземных испытаний

Завершающий этап наземных испытаний тяжёлого ударного беспилотника "Охотник", как ожидается, пройдет в октябре этого года, после чего начнутся летные испытания, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно опубликованным изданием данным, на октябрь этого года запланирован завершающий этап наземных частотных испытаний планера беспилотника. После их окончания и подведения итогов наземных испытаний, будет принято решение о готовности к первому полёту. При этом уточняется, что по планам разработчиков, первый полет беспилотника намечен на 2019 год.

Разработку новейшего ударного беспилотника ведет компания "Сухой". Первая выкатка "Охотника" прошла 28 июня 2018 года на Новосибирском авиационном заводе. Характеристики тяжелого ударного беспилотника "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Из открытых источников стало известно, что он разрабатывается по схеме "летающее крыло" и что взлетная масса составит не менее 20 тонн, что сделает его одним из самых тяжёлых разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

Ранее сообщалось, что концерн "Техмаш" приступил к разработке специализированного оружия для тяжелых отечественных беспилотников. Изучается вопрос создания систем ближнего боя, а также разнообразных ракет и бомб.