Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон

Российская группа "Кронштадт", занимающаяся разработкой беспилотных летательных аппаратов, представила прототип беспилотника средней дальности "Орион-E", сообщает "Популярная механика" со ссылкой на издание Jane's.

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Согласно опубликованным данным, БПЛА "Орион-Е" при взлетной массе в одну тонну может нести полезную нагрузку в 200 кг. По сведениям издания, на беспилотнике применяются новые 50-килограммовые ракеты собственной разработки "Кронштадта". В одну загрузку БПЛА может нести или четыре 50-кг ракеты или два 100-кг боеприпаса другого формата. При этом данные о ракетах собственной разработки нигде не раскрываются. В базовой конфигурации "Орион-Е" с одной 50-кг ракетой может находится в воздухе одни сутки на высоте 7,5 тысячи метров. При этом радиус действия составляет 250 километров.

Система наблюдения устанавливаемая на "Орион-Е", состоит из двух тепловизоров, широкоугольной телевизионной камеры, а также лазерного дальномера. Кроме этого возможна установка других датчиков, включая электронную разведывательную систему, фотокамеру с высоким разрешением или радар. Конструкция беспилотника разборная, он транспортируется вместе с системами технической поддержки в контейнере.

Также по сведениям издания, группа "Кронштадт" разрабатывает новую версию БПЛА "Орион-2" массой 5 пять тонн и высотой полета до 12 тысяч метров.