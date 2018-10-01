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01.10.2018
Военное обозрение

Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон

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Российская группа "Кронштадт", занимающаяся разработкой беспилотных летательных аппаратов, представила прототип беспилотника средней дальности "Орион-E", сообщает "Популярная механика" со ссылкой на издание Jane's.

https://www.popmech.ru/

Согласно опубликованным данным, БПЛА "Орион-Е" при взлетной массе в одну тонну может нести полезную нагрузку в 200 кг. По сведениям издания, на беспилотнике применяются новые 50-килограммовые ракеты собственной разработки "Кронштадта". В одну загрузку БПЛА может нести или четыре 50-кг ракеты или два 100-кг боеприпаса другого формата. При этом данные о ракетах собственной разработки нигде не раскрываются. В базовой конфигурации "Орион-Е" с одной 50-кг ракетой может находится в воздухе одни сутки на высоте 7,5 тысячи метров. При этом радиус действия составляет 250 километров.

Система наблюдения устанавливаемая на "Орион-Е", состоит из двух тепловизоров, широкоугольной телевизионной камеры, а также лазерного дальномера. Кроме этого возможна установка других датчиков, включая электронную разведывательную систему, фотокамеру с высоким разрешением или радар. Конструкция беспилотника разборная, он транспортируется вместе с системами технической поддержки в контейнере.

Также по сведениям издания, группа "Кронштадт" разрабатывает новую версию БПЛА "Орион-2" массой 5 пять тонн и высотой полета до 12 тысяч метров.

28.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
01.10.2018 13:26
Цитата
при взлетной массе в одну тонну может нести полезную нагрузку в 200 кг. По сведениям издания, на беспилотнике применяются новые 50-килограммовые ракеты собственной разработки "Кронштадта". В одну загрузку БПЛА может нести или четыре 50-кг ракеты или два 100-кг боеприпаса другого формата.
Может для  него стоит создать как-то ещё более лёгкие боеприпасы? Ну типа взять  боеприпас от "Шмель-М" (действие термобарической БЧ "Шмель-М" как правило сравнивают с действием 122мм или даже 152мм фугасного снаряда), убрать движок, добавить стабилизаторы, которые могут корректировать боеприпас при падении, эдакий аналог комплекта JDAM, ну и таких вот боеприпасов навешать на 200 кг и поддерживать пехоту, спецназ на поле боя с бармалеями (километров на 6 от ПЗК "Орион-Е", надеюсь, залезть сможет?).

Против более серьёзного противника, у которого уже есть ПВО, сделать раскладываемые крылья для планирования на несколько десятков км с ударами по координатам ГЛОНАСС (выдаёт пехота) или по подсвечиваемой (пехотой) подвижной цели. Сетецентрический бой. И по такому БЛА, а может и не по одному, на каждую роту.
По имеющимся данным, вес топливной смеси в БЧ РПО-М составляет 3.2 кг, что по фугасному действию сравнимос 8-9 кг тротила.

Не только термобарические, конечно, но и осколочно-фугасные боеприпасы, а может и кумулятивные - сверху бить много не надо, если только не КАЗ.

РМГ
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№2
01.10.2018 14:38
Цитата, Враг сообщ. №1

сначала надо это изделие продать кому-то, а уже покупатели назовут чего бы им хотелось на нём возить и куда/как бросать.
Кронштадт это частная лавочка.
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