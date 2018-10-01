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01.10.2018
Военное обозрение

В США самолету-разведчику примеряют роль гиперзвукового БЛА

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У американских инженеров появились планы по воскрешению высотного разведчика Lockheed SR-71 Blackbird, который стал легендарным благодаря фантастическому дизайну и выдающимся летным характеристикам, сообщает Российская газета.

https://ru.wikipedia.org

Сегодняшний проект SR-72 предполагает создание на базе самолета-разведчика беспилотника, способного покорять скорость в 6 МАХ. Для этого специалисты компании Lockheed планируют использовать технологии экспериментального боевого блока Falcon 2. Речь идет о создании двух версий – разведывательной и ударной.

Что касается SR-71 Blackbird , поднявшегося в воздух в 1064 году, то он и сейчас поражает воображение. Это первая машина, построенная с применением стелс-технологий. Правда советская ПВО его прекрасно видела. Единственным спасением для двухместного разведчика, заходившего в зону ответственности сил ПВО СССР, был полет на высоте 20 км со скоростью 3 тыс. км/час.

Для борьбы с перегревом корпуса были применены несколько оригинальных решений. На земле из сочленений SR-71 сочилось топливо, так как в полете он удлинялся, примерно, на 10 см. Чтобы избежать пожаров в машину для охлаждения выхлопа заливали специальной горючее с цезием. А для авиационных турбин применяли уникальную смазку.

В общей сложности SR-71 прослужили 32 года. Причиной списания стали советские SR-71, не уступавшие ни в скорости, ни в высоте. Кроме того (и это, наверное, главное), Blackbird был невероятно дорог в обслуживании и очень сложен в эксплуатации: поскольку при полной заправке на земле самолет протекал, в воздух он поднимался с полупустыми баками; для прогрева корпуса разгонялся до сверхзвуковых значений, затем тормозил, дозаправлялся в воздухе и лишь только потом отправлялся на задание.

Издание запоминает, что боевой блок Falcon 2, технологиями которого планируют применить в SR-72, во время испытаний в 2010 году исчез с экранов радаров на 9 минуте полета. Второй прототип через год продержался 26 минут. Тем не менее, Пентагон признал испытания неудачными и проект закрыл.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
SR-72
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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