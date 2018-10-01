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01.10.2018
Военное обозрение

МРК "Ураган" проекта 22800 вышел на государственные испытания

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Головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 "Каракурт" вышел на государственные испытания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судостроительного завода "Пелла".

https://ru.wikipedia.org/wiki

Согласно сообщению пресс-службы, государственные испытания "Урагана" пройдут в Белом и Балтийском морях. После завершения всего цикла необходимых испытаний корабль будет передан представителям Военно-морского флота. По предварительной информации, МРК "Ураган" будет введен в состав Балтийского флота до конца этого года.

Головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 был заложен 24 декабря 2015 года и спущен на воду 29 июля 2017 года. В настоящее время на 3-х судостроительных заводах ведется строительство еще 11 кораблей данной серии.

Корабли проекта 22800 "Каракурт" предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток.

Основное вооружение - крылатые ракеты "Калибр-НК", кроме этого на корабле установлены одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М, две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.

28.09.2018
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Продукция
3М-54
Club-N
АК-176
АК-630 Ласка
Компании
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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