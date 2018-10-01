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01.10.2018
ЦАМТО

Сухопутные войска Португалии получат БЛА RQ-11B "Рейвн"

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Raven RQ-11B
БЛА Raven RQ-11B.
Источник: GETTY IMAGES

ЦАМТО, 28 сентября. Командование материального обеспечения Сухопутных войск Португалии заключило с американской компанией AeroVironment контракт на закупку разведывательных БЛА RQ-11B "Рейвн DDL" (digital datalink).

По информации Jane's Defence Weekly, стоимость соглашения составила 5,96 млн. евро (6,9 млн. долл.). Контракт предусматривает поставку 12 комплектов RQ-11B "Рейвн DDL", а также связанного оборудования и услуг. Поставки будут выполнены с марта 2019 года по январь 2021 года. БЛА поступят на вооружение роты разведывательных систем разведбатальона СВ Португалии.

Как сообщается, БЛА будут оснащены блоками наблюдения "Мантис i23" (Mantis i23), а операторы получат портативные удаленные видеотерминалы для получения информации (p/RVT – pocket Remote Video Terminals).

Для справки:

На текущий момент вооруженные силы 18 из 29 стран НАТО оснащены БЛА производства компании AeroVironment.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года Министерство национальной обороны Португалии уполномочило командование Сухопутных войск приступить к реализации программы приобретения тактических мини-БЛА, предназначенных для сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания на уровне батальона. Всего через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам NSPA (NATO Support and Procurement Agency) предполагалось приобрести 12 комплектов находящихся в производстве БЛА (36 летательных аппаратов). На реализацию программы в рамках "Закона о военных программах на 2015-2026 гг." было выделено 6 млн. евро (6,6 млн. долл.). Платежи будут произведены в период до 2021 года.

В состав каждого комплекта войдут наземная станция управления и три беспилотных летательных аппарата с полезной нагрузкой. RQ-11B предназначен для ведения разведки и целеуказания на малых высотах в дневное и ночное время на дальностях до 6,2 миль (10 км). БЛА оснащен цветной телевизионной и инфракрасной камерами, лазерным целеуказателем и обеспечивает выдачу видеоинформации на переносной блок управления в реальном масштабе времени. Размах крыла БЛА – 1,4 м, длина – 0,9 м, масса – 1,9 кг. Система переносится в рюкзаке одним военнослужащим, запуск аппарата осуществляется "с руки". Максимальная продолжительность полета БЛА с электрическим двигателем составляет около 90 мин.

Для справки:

Запрос о предложениях был опубликован 21 декабря 2017 года. Предложения были представлены к 28 февраля 2018 года. Сообщалось об участии в проекте компаний Tekever, Elbit Systems, SURVEY Copter (подразделение Airbus), AeroVironment и Altus.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
США
Продукция
RQ-11 БПЛА
Компании
Airbus
Elbit Systems
Проекты
NATO
БПЛА
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