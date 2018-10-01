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01.10.2018
ЦАМТО

Начались работы по модернизации парка вертолетов Ми-17 СВ Колумбии

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Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 28 сентября. Командование армейской авиации Сухопутных войск Колумбии (DAVAA) в ходе состоявшейся 28 сентября церемонии на базе в Толемаида представила недавно модернизированный вертолет Ми-17В-5.

Как сообщает Infodefensa.com, речь идет о вертолете Ми-17В-5 с регистрационным номером EJE-3397, который был получен в марте 2009 года. В работах по ремонту и модернизации вертолета, которые проходили в России, участвовали технические специалисты колумбийской армейской авиации. Другие имеющиеся машины российского производства будут модернизированы на территории Колумбии.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Сухопутные войска Колумбии получили 9 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 двумя партиями в 2008-2009 гг. по двум контрактам от 2007 и 2008 гг. До этого, в 1997 и 2002 гг., двумя партиями было поставлено 16 вертолетов Ми-17-1В.

Вертолеты Ми-17-1В и Ми-17В-5 развернуты в третьем авиационном батальоне, входящем в 25-ю авиационную бригаду армейской авиации Сухопутных войск Колумбии.

В декабре прошлого года в рамках выставки Expo Defensa 2017 заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук заявил, что Россия прорабатывает возможность новых поставок вертолетов Ми-17В-5 в Колумбию.

28.09.2018
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Страны
Колумбия
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-17В5
Компании
ФСВТС РФ
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