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01.10.2018
ЦАМТО

ВВС Германии получат самолеты C-130 "Геркулес"

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C-130 Hercules
C-130 Hercules.
Источник: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 28 сентября. Как сообщил источник агентства Reuters в парламенте Германии, около 970 млн. евро (1,14 млрд. долл.) будет выделено на покупку для ВВС страны 6 самолетов ВТА C-130 "Геркулес", которые, в отличие от A-400M, могут выполнять взлет/посадку на более коротких неподготовленных ВПП.

Это стало возможным после одобрения комитетом по бюджету нижней палаты Бундестага проекта закупки самолетов у американской Lockheed Martin.

Соглашение также будет включать поставку запасных частей, техническое обслуживание самолетов в течение первых трех лет и начальную подготовку технического и летного состава.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2018 года Государственный департамент США одобрил поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех самолетов ВТА C-130J-30 "Геркулес" и трех самолетов-заправщиков KC-130J, а также двигателей, сопутствующего оборудования, тренажеров и услуг. Общая стоимость продажи на тот момент оценивалась в 1,4 млрд. долл.

ВВС Германии будут применять самолеты для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе, десантирования в составе французско-немецкой эскадрильи, размещенной в Эвре (Франция). В рамках подписанного 18 октября 2017 года начальниками штабов ВС Германии и Франции соглашения, приобретенные ВВС Франции и Германии самолеты будут передислоцированы на 105-ю авиабазе в Эвре в 2021 году.

В составе единой эскадрильи будет осуществляться неограниченный обмен самолетами, экипажами и техническим персоналом, а техническая и логистическая поддержка будут выполняться на основе общего пула запасных частей и единого контракта на оказание услуг. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации, легких транспортных самолетов и вертолетов.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Франция
Продукция
A400M
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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