Работники ПАО "Компания "Сухой" получили награды города Москвы
ЦАМТО, 28 сентября. В правительстве Москвы 27 сентября состоялась торжественная церемония награждения работников организаций и жителей столицы, достигших успехов в трудовой деятельности, а также в работе на благо города и его жителей.
"Вы заслужили эти награды своим талантом, умением, трудолюбием. От имени всех москвичей огромное вам спасибо", – сказал мэр города Сергей Собянин на церемонии вручения.
Игорь Демин (ПАО "Компания "Сухой") получает награду от и.о. руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Фурсина.
Удостоверения о присуждении Звания почетный работник промышленности города Москвы получили директор программы – главный конструктор Су-35/Су-35С Игорь Демин и заместитель главного конструктора по БРЭО и электрофицированным самолетным системам Виктор Веселов.
Заслуженные награды правительства Москвы за вклад в развитие промышленности в столице, плодотворную работу, направленную на повышение эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции присвоены еще 20 специалистам московской площадки ПАО "Компания Сухой".
Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
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