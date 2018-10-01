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01.10.2018
ЦАМТО

Работники ПАО "Компания "Сухой" получили награды города Москвы

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Су-34
Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018.
Источник: Влад Комяков / www.nsk.kp.ru

ЦАМТО, 28 сентября. В правительстве Москвы 27 сентября состоялась торжественная церемония награждения работников организаций и жителей столицы, достигших успехов в трудовой деятельности, а также в работе на благо города и его жителей.

"Вы заслужили эти награды своим талантом, умением, трудолюбием. От имени всех москвичей огромное вам спасибо", – сказал мэр города Сергей Собянин на церемонии вручения.

Игорь Демин (ПАО "Компания "Сухой") получает награду от и.о. руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Фурсина.

Удостоверения о присуждении Звания почетный работник промышленности города Москвы получили директор программы – главный конструктор Су-35/Су-35С Игорь Демин и заместитель главного конструктора по БРЭО и электрофицированным самолетным системам Виктор Веселов.

Заслуженные награды правительства Москвы за вклад в развитие промышленности в столице, плодотворную работу, направленную на повышение эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции присвоены еще 20 специалистам московской площадки ПАО "Компания Сухой".

Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

28.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Собянин Сергей
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