Более 5 тыс. военных в ходе учений уничтожили условные НВФ в горах Северного Кавказа

Участники совершили марши общей протяженностью более 500 км

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Мотострелки соединений 49-й общевойсковой армии завершили четырехдневные учения в горах Северного Кавказа, выполнив все поставленные задачи. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе двухсторонних командно-штабных учений более 5 тыс. мотострелков на незнакомом полигоне выполнили все поставленные задачи по уничтожению условных крупных незаконных вооруженных формирований (НВФ) в условиях быстроменяющейся боевой обстановки",- отметил Астафьев.

В частности, пункты управления и узлы связи мотострелковых бригад в целях маскировки несколько раз меняли районы развертывания на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии, совершив марши общей протяженностью более 500 км.

Кроме того, в интересах одного из подразделений были задействованы бомбардировщики авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Краснодарском крае. Экипажи самолетов Су-24 и Су-34 выполнили задачи в едином с мотострелками тактическом замысле, отработав бомбометание по целям в предгорьях Кавказского хребта.

В КШУ задействовали около 1 тыс. единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили "Тигр".