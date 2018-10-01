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01.10.2018
РИА Новости

Американский беспилотник провел разведку вблизи Калининграда

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Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото.
Источник: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4А Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет у западных границ России.

Не полетел в Баренцево море, производит разведку у границы Калининградской области, в воздушном пространстве Литвы.

По данным ресурса PlaneRadar, беспилотник с бортовым номером 04-2021 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии в 08:50 по московскому времени. Оказавшись в воздушном пространстве Литвы, RQ-4А приступил к мониторингу северной границы Калининградской области.

После этого летательный аппарат переместился к Финскому заливу. Курсируя в небе над Эстонией, беспилотник провел разведку западных границ Ленинградской и Псковской областей. Завершив облет, RQ-4А вернулся в воздушное пространство Литвы.

Активность у российских границ

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов вблизи российских границ заметно увеличилась. Во вторник беспилотник ВВС США заметили в районе Крыма и Краснодарского края.

На участившиеся полеты самолетов-разведчиков вблизи государственных границ обратило внимание Минобороны. В ведомстве призвали США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, подобная практика является стандартной для американского оборонного ведомства как минимум с 2015 года и будет сохраняться и далее. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом Вашингтон выделяет на подобные полеты все больше и больше средств, подчеркнул специалист.

28.09.2018
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принадлежат РИА Новости
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Италия
Литва
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