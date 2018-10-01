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01.10.2018
РИА Новости

"Опередили время": СМИ назвали три самые желанные военные разработки России

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Стратегическая АПЛ проекта 955 Борей Александр Невский. Архивное фото
Стратегическая АПЛ проекта 955 Борей Александр Невский. Архивное фото.
Источник: © Фото : ОАО "ПО Севмаш"

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Китайское издание Jinri Toutiao назвало три самые желанные технологии в сфере вооружений, которыми обладает Россия.

Москва является одним из мировых лидеров по производству и экспорту оружия и военных технологий. Однако, по мнению журналистов Jinri Toutiao, существует три разработки, которые Россия "ни при каких обстоятельствах не продаст".

На первое место издание поставило технологию производства атомных подводных лодок. Еще с советских времен у Москвы "не было конкурентов в этой сфере", считает автор статьи. Отдельно портал отметил шумоподавление в российских АПЛ.

"Так, атомные подводные лодки проекта 955 "Борей" водоизмещением 24 тысячи тонн производят шума всего лишь на 108 децибел. Эта технология позволяет атомным субмаринам, этим морским убийцам, стать еще неприметнее", - пишет Jinri Toutiao.

Авторы статьи также отметили ракетный комплекс "Сармат", обладающий "не только огромной убойной силой, но и способностью преодолевать самые серьезные средства ПВО", прежде всего, благодаря "орбитальной атаке".

Последней в списке Jinri Toutiao стала технология производства авиадвигателей.

"Можно сказать, что российские разработки в этой сфере уже опередили время", - говорится в материале.

Как подчеркивает автор статьи, именно эта область является "слабым звеном" китайской военной промышленности. И именно поэтому Пекин особенно стремится заполучить российские технологии производства авиадвигателей.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Сармат МБР
Проекты
955 Борей
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