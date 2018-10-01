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01.10.2018
РИА Новости

В Хабаровском крае пилоты новейших Су-34 выполнили полеты в стратосферу

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Самолет Су-34
Самолет Су-34.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиачасти, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Кроме того, летчики отработали элементы высшего пилотажа, а также элементы воздушного боя", - говорится в сообщении.

В частности, пилоты выполнили наступательные и оборонительные маневры при воздушном противоборстве с условным противником, а также уход от его средств поражения.

Стратосфера - это слой атмосферы, начинающийся высоты 11 километров и заканчивающийся на высоте 50 километров. Сверхзвуковой считается скорость выше 1,23 тысячи километров в час. Согласно летным характеристикам Су-34, его максимальная скорость у земли составляет 1,4 тысячи километров в час, на большой высоте - 1,9 тысячи километров в час.

28.09.2018
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Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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