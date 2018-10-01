Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство обороны России планирует потратить 400 миллионов рублей на российские компьютеры "Эльбрус", следует из материалов на портале госзакупок.

Оборонное ведомство рассчитывает до 30 сентября 2019 года получить ноутбуки, рабочие, графические и мультимедийные станции, плоттеры, программное обеспечение и периферийное оборудование, в том числе со спецпроверкой и специсследованиями на базе процессоров "Эльбрус".

В документации указывается, что нужно поставить тысячу комплектов "Эльбрус 801-РС". Поставщика планируется определить 19 октября по итогам закрытого аукциона.

Согласно информации на сайте ИНЭУМ (соразработчика данных процессоров), вычислительный комплекс "Эльбрус 801-РС" является высокопроизводительной вычислительной системой, разработанной для функционирования в среде операционной системы "Эльбрус", который предназначен для использования в стационарных системах управления и обработки информации, обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.