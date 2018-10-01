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01.10.2018
РИА Новости

Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"

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Компьютер "Эльбрус"
Компьютер "Эльбрус".
Источник: rostec.ru

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство обороны России планирует потратить 400 миллионов рублей на российские компьютеры "Эльбрус", следует из материалов на портале госзакупок.

Оборонное ведомство рассчитывает до 30 сентября 2019 года получить ноутбуки, рабочие, графические и мультимедийные станции, плоттеры, программное обеспечение и периферийное оборудование, в том числе со спецпроверкой и специсследованиями на базе процессоров "Эльбрус".

В документации указывается, что нужно поставить тысячу комплектов "Эльбрус 801-РС". Поставщика планируется определить 19 октября по итогам закрытого аукциона.

Согласно информации на сайте ИНЭУМ (соразработчика данных процессоров), вычислительный комплекс "Эльбрус 801-РС" является высокопроизводительной вычислительной системой, разработанной для функционирования в среде операционной системы "Эльбрус", который предназначен для использования в стационарных системах управления и обработки информации, обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

28.09.2018
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Страны
Россия
Компании
ИНЭУМ Брука
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Эльбрус МЦСТ
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3 комментария
№1
01.10.2018 12:57
Цитата
В документации указывается, что нужно поставить тысячу комплектов "Эльбрус 801-РС".
Я правильно понимаю, что планируется поставить не какую-то новинку 19-го года, а компьютер, которому уже сейчас годы и который на момент своего появления не был передовой технологией? И это с перспективой потом сколько лет проработать?
0
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№2
01.10.2018 13:17
Враг,
Им же не в новейшие игрушки гонять, лет на 5-8 хватит.
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№3
01.10.2018 14:57
Пон
Цитата, Враг сообщ. №1
что планируется поставить не какую-то новинку 19-го года, а компьютер, которому уже сейчас годы
Не совсем правильно, т.к. процессоры Эльбрус-8С являются разработкой 2015 года,  Эльбрус-8СВ - нынешнего, для военных, т.е. по их т.з.

Военных больше всего волнует защищённость от взлома и перехвата управления, поэтому разрабатывается и своя ОС: "ОС Эльбрус-Д", версия 4,9; конец 2018 года.
0
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