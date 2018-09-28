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28.09.2018
Warspot

Ракета Р-37 "похудела" для Су-57

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Ракета Р-37 на МиГ-31.
Ракета Р-37 на МиГ-31.
Источник: new-factoria.ru

Гигантскую советскую авиационную ракету Р-37 уменьшили для применения на новейших российских истребителях. Вчера, 26 сентября, информационное агентство "Интерфакс" сообщило о том, что для самолётов Су-57 создали новый боеприпас класса "воздух-воздух".

Ракета Р-37М создана на базе Р-37 и предназначена для пуска с внешней подвески истребителя Су-57. По словам генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, ракета сможет поражать высокоскоростные цели на дальности более 300 км. На заключительной стадии полёта она сможет развивать скорость свыше 6000 км/ч.

Конструкторское бюро "Вымпел" разработало ракету Р-37 в 80-е годы, но из-за огромных габаритов (длина — более 4 м, масса – 600 кг) на тот момент её единственным носителем был перехватчик МиГ-31. По данным телеканала "Звезда", модернизированная версия Р-37 будет весить порядка 500 кг.

Работы по модернизации ракеты Р-37 стартовали в начале 2000-х годов, и сейчас новый боеприпас завершает испытания. По словам разработчиков, ракета может поражать истребители, штурмовики, бомбардировщики, крылатые ракеты и вертолёты в любое время суток, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы. Высота поражаемых целей — от 15 м до 25 км.

27.09.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Р-37
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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