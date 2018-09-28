США помогут Тайваню отремонтировать истребители

В ближайшие годы Тайвань может существенно улучшить техническое состояние своей боевой авиации. Сегодня, 27 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Тайваня на ремонт, поставку запасных частей и оборудования для самолётов F-16, C-130, F-5 и AIDC IDF.

"Эта продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединённых Штатов, помогая улучшить безопасность и обороноспособность получателя, который был и остаётся важной силой для политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", — заявила пресс-служба Государственного департамента США.

Общая стоимость пакетного запроса составляет $330 млн, но может быть изменена в ходе дальнейших переговоров. Решение Госдепа является знаковым, поскольку означает возврат к практике пакетной поддержки ВС Тайваня.