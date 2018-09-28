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28.09.2018
Warspot

США помогут Тайваню отремонтировать истребители

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Истребитель F-5 ВВС Тайваня.
Истребитель F-5 ВВС Тайваня.
Источник: defensenews.com

В ближайшие годы Тайвань может существенно улучшить техническое состояние своей боевой авиации. Сегодня, 27 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Тайваня на ремонт, поставку запасных частей и оборудования для самолётов F-16, C-130, F-5 и AIDC IDF.

"Эта продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединённых Штатов, помогая улучшить безопасность и обороноспособность получателя, который был и остаётся важной силой для политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", — заявила пресс-служба Государственного департамента США.

Общая стоимость пакетного запроса составляет $330 млн, но может быть изменена в ходе дальнейших переговоров. Решение Госдепа является знаковым, поскольку означает возврат к практике пакетной поддержки ВС Тайваня.

27.09.2018
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Оригинал публикации
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Страны
США
Тайвань
Продукция
C-130
F-16
F-5
Компании
AIDC
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