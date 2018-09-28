Третьим будете: Индия планирует закупить у России С-400

СМИ узнали о готовности Индии купить С-400

Индия готова подписать с Россией контракт на поставку пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" на сумму $5,5 млрд, сообщили индийские СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Соответствующее решение было одобрено на заседании правительственного комитета по безопасности под председательством индийского премьер-министра. Ожидается, что стороны заключат договор во время визита российского лидера в Дели.

Индия приняла решение подписать контракт на поставку пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", несмотря на угрозы санкций со стороны США. Об этом сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Как сообщается, решение было одобрено на заседании правительственного комитета по безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди. Власти Индии пока не сделали официального заявления на этот счет.

Источник также сообщил, что подписание контракта, вероятнее всего, состоится в начале октября во время визита российского президента Владимира Путина в Дели в рамках ежегодного двустороннего саммита.

Сумма сделки оценивается в $5,5 млрд. Россия специально для Индии снизила цену на покупку ЗРК. Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что в ходе переговоров цена за С-400 была существенно снижена.

Индия является стратегическим партнером для РФ, поэтому российская сторона учла ее пожелания, пояснил Шугаев. При этом он отметил, что это было сделано "не в ущерб себе".

Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о поставках в Индию ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 в октябре 2016 года. По данным открытых источников, изначально стоимость контракта по С-400 составляла около $6,5 млрд.

Как отмечают индийские СМИ, контракт будет подписан, несмотря на угрозы Вашингтона ввести в отношении Дели ограничительные меры. Согласно закону CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций"), США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия.

При этом Пентагон имеет право предоставить исключения для отдельных стран.

В конце августа помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил, что США обеспокоены планами Дели по покупке российского оружия, в частности ЗРК С-400. По словам политика, он не может гарантировать, что Вашингтон не станет применять санкции против Дели, если Индия заключит с Россией контракт на поставку вооружений.

"Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать [под санкции], что будет сделано исключение. Это решение должен будет сделать президент [США], если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала… Не могу сказать вам, что исключение будет сделано", - отметил Шривер.

Он также подчеркнул, что Вашингтон признает прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя. США, по его словам, могут быть лучшим и более надежным стратегическим партнером для Индии, чем Россия.

При этом в начале сентября американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Дели заявил журналистам, что Вашингтон не намерен применять санкции в отношении Индии за покупку российского оружия.

"Мы прикладываем усилия не для того, чтобы наказать великого стратегического партнера, такого как Индия", - сказал Помпео.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский, комментируя заявления американских политиков о возможных санкциях для Дели, сообщил, что подобная политика США является недальновидной.

"Возможно, она принесет тактические успехи: некоторые страны, почувствовав угрозу санкций, изменят решение, но стратегически все они будут искать альтернативные союзы и альянсы. Сейчас мы видим, что Америка становится все более одинокой. Ее лидеры настолько озабочены свержением Трампа и внутренними проблемами, что долгосрочная внешняя политика становится неуправляемой и нанесет вред самим Соединенным Штатам", - пояснил эксперт в беседе с НСН.

Ради того, чтобы изолировать Россию и ослабить ее экономику, США готовы накладывать санкции не только на российских союзников, но и на ближайших союзников по НАТО, пояснил Лозанский.

Однако, по его мнению, уже сейчас отдельные страны "начинают проявлять некоторое сопротивление этому диктату".

"Мы это видим на примере конкретных шагов, в том числе серии встреч представителей европейских стран с российскими лидерами, а также тем, что Европа собирается ввести собственную платежную систему, также разговоры идут о создании собственной системы безопасности параллельно с НАТО", - пояснил он.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 км, а с подключением дополнительных модулей - до 600 км. ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

Индия стала третьим покупателем С-400. В 2015 году контракт на поставку ЗРС был подписан с Китаем. В КНР "Триумф" признали лучшим зенитным комплексом в мире. Нынешней осенью стало известно, что США ввели санкции в отношении департамента обеспечения минобороны Китая. В частности, отмечалось, что в 2017 году Китай закупил у России 10 самолетов Су-35 и оборудование для ЗРК С-400.

Следующим покупателем С-400 стала Турция: в декабре прошлого года в Анкаре стороны заключили соответствующий договор. Страны договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.

Елизавета Королева