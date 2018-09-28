Учения в Норвегии: голландцам забыли дать теплую форму

Военные из Нидерландов прибыли без зимней формы на учения в Норвегию

Военнослужащие из Нидерландов прибыли на учения НАТО в Норвегию без подходящей униформы, сообщают норвежские СМИ. Статс-секретарь минобороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что ведомство обязано выплатить солдатам компенсацию в размере тысячи евро, чтобы они смогли купить зимнюю форму, не потратив личные средства. Пока же военным приходится мерзнуть.

Военнослужащие Нидерландов остались без теплой формы в мороз на учениях НАТО, которые проходят в Норвегии. Как сообщает газета Aftenposten, в общей сложности из Голландии приехала тысяча человек.

Статс-секретаря минобороны Нидерландов Барбара Виссер пояснила, что ведомство не предоставило военным теплую одежду, поскольку не предусмотрело, что в это время года в Норвегии будут такие низкие температуры. На осенних учениях в Литве теплая одежда не потребовалась, отметила политик.

Поскольку голландские Вооруженные силы не закупили необходимое обмундирование для солдат, им придется приобрести его самостоятельно в магазинах. Однако Виссер во время выступления в парламенте подчеркнула, что военные не должны покупать теплое обмундирование на личные средства. Необходимо выплатить каждому служащему компенсацию в размере тысячи евро, заявила она.

"Солдаты должны получить необходимую одежду. Я не хочу, чтобы это повторилось снова", - заключила статс-секретарь.

По данным Норвежского метеорологического института, средняя температура в Центральной Норвегии, где проходят учения, в ноябре составляет около 0℃, однако столбик термометра может опускаться и до -12°С.

Учения НАТО Trident Juncture - 2018 ("Единый трезубец") являются крупнейшими для альянса за последние 16 лет и проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Сообщается, что в маневрах примут участие более 40 тыс. военнослужащих альянса, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны.

Среди них - как входящие в альянс государства, так и его страны-партнеры, включая, в частности, Финляндию и Швецию. Ожидается, что по окончании учений отправка на родину военных и вывоз техники будут проведены до конца декабря.

Ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила об угрозе для учений со стороны России. По ее словам, РФ якобы может совершить кибератаку во время маневров.

"Мы должны принимать во внимание то, что Россия или любая другая страна могут захотеть испытать нас, используя фейковые новости или кибератаки во время осенних учений НАТО", - сказала Сульберг.

По ее словам, весь мир будет следить за маневрами, и другие государства, не принимающие в них участие, захотят узнать, что конкретно происходит на учениях альянса.

Российская сторона также отреагировала на проведение Trident Juncture - 2018. Посол по особым поручениям МИД РФ, представитель РФ в Арктическом совете Владимир Барбин заявил, что Россия будет вынуждена ответить дипломатическими и военными мерами в ответ на активность сил НАТО в непосредственной близости от своей границы.

По его словам, в настоящее время альянс стремится участвовать в делах Арктического региона, в частности, наращивает военное присутствие рядом с территорией России.

"В июле 2018 года достигнута договоренность о формировании нового командования объединенных вооруженных сил НАТО со штаб-квартирой на Норфолке, штат Вирджиния, в чьей компетенции будет находиться весь комплекс вопросов по защите коммуникаций в арктико-атлантической зоне", - добавил Барбин.

Он также напомнил, что к боевому дежурству вновь приступит расформированный после окончания "холодной войны" второй флот США, соединения которого сконцентированы в основном в Северной Атлантике.

Посол подчеркнул, что все эти факторы необходимо учитывать и подготавливать "необходимые ответы: как дипломатические, так и военные". При этом, по его словам, Россия настроена на переговоры, чтобы решить спорные вопросы и обеспечить "мир и стабильность в Арктике через развитие международного сотрудничества".

Об антироссийской направленности учений НАТО в Норвегии заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность", - подчеркнула она.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". При этом в НАТО уверены, что военная активность рядом с границами России не представляет для нее угрозы.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что действия альянса в Восточной Европе являются "оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам". По ее словам, они не угрожают безопасности России, передает ФАН.

Елизавета Королева