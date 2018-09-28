Daily Express (Великобритания): Российская угроза Третьей мировой войны

"Леденящими душу" кадрами назвал обозреватель "Дэйли экспресса" российские военные учения на острове Котельный с задействованием берегового ракетного комплекса "Бастион". Следуя "букве" британской пропаганды, автор непостижимым образом связал эти учения с "российской угрозой" и зачем-то процитировал короля Иордании Абдаллу II, говорившего об опасности возникновения Третьей мировой войны.

Путин одобрил первые запуски сверхзвуковых противокорабельных ракет в Арктике

Уилл Стюарт (Will Stewart) - Российские военные игры пришли в Арктику. По распоряжению Владимира Путина впервые в истории к северу от Полярного круга был задействован береговой ракетный комплекс "Бастион". Леденящие душу видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Оникс" с острова Котельный.

Военные учения включали поражение предполагаемых кораблей противника в нетронутой Арктике. Телеканал Министерства обороны России "Звезда" сообщил, что учения прошли успешно. РИА Новости со ссылкой на военные источники также сообщило, что учения прошли по плану.

Один комплекс "Бастион" может быть оснащен 36 крылатыми ракетами "Оникс", защищающими побережье протяженностью более 600 км. Учения проходили на острове Котельный, входящим в архипелаг Новосибирских островов, разбросанных между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем.

В преддверии испытаний Р-800 "Оникс" представитель российского Северного флота капитан Вадим Серга заявил: "Ракеты будут выпущены по удаленной цели, имитирующей группу надводных кораблей условного противника". Недавно "Бастион" был развернут на отдаленном острове в рамках стратегии Путина по модернизации российской обороны в Арктике. Это согласуется с новыми претензиями Москвы на огромные минеральные богатства, скрывающиеся под арктическими льдами.

До сих пор основным оружием береговых подразделений Северного Флота, дислоцированных на острове, был ракетный комплекс "Рубеж", отметил Серга.

Ранее в этом месяце Россия провела крупнейшие военные игры со времен холодной войны на Дальнем Востоке. Минобороны России регулярно публикует кадры своих ракетных испытаний. Критики Путина обвиняют его в усилении милитаризации России. Но Путин утверждает, что просто обеспечивает защиту обширных территорий современным вооружением.

Испытания прошли после того, как король Иордании Абдалла II выступил с резким предупреждением о возможности возникновения Третьей мировой войны из-за распространения "глобального террора". "Организация Объединенных Наций родилась из пепла Второй мировой войны, из глубокого желания защитить новые поколения от страданий, разрушений и войн. Сегодня эти надежды по-прежнему сталкиваются с вызовами, мир и стабильность - с угрозами. Слишком много людей по-прежнему лишены надежды на процветание, и глобальный террор по-прежнему направлен против всех стран, присутствующих в этом зале. Я называю это Третьей мировой войной", - заявил Абдалла с трибуны ООН.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.