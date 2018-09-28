El Pais: Испания тайно поддержала войну в Йемене

Почему Испания продала Саудовской Аравии боеприпасы американского производства, являющиеся собственностью Министерства обороны? Почему Эр-Рияд до сих пор не забрал бомбы, закупленные в 2015 году и оплаченные в январе нынешнего? По мнению источников, посвященных в детали сделки, с которыми побеседовал корреспондент «Эль Паис», всё дело в том, что речь шла не о простой продаже боеприпасов, а об оказании тыловой поддержки военной интервенции в Йемене.

Испания тайно поддержала войну в Йемене своей сомнительной продажей 400 бомб Саудовской Аравии. Приостановка этой сделки вызвала большой скандал, поскольку поставила под удар многомиллионный контракт с Эр-Риядом. Министерству обороны придется вновь покупать эти бомбы, причём вполне вероятно, что за более высокую цену, чем 9,2 миллионов, заплаченных саудовцами. Бомбы состояли на вооружении ВВС, и этот боезапас должен быть восстановлен в самые сжатые сроки. Сделка не была выгодной, да и не преследовала такую цель. "Это было политическое решение, при помощи которого Испания выказала свою поддержку коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая ведёт войну в Йемене", - говорит один из бывших членов правительства Народной партии. Это было политическое решение, принятое на высшем уровне, которое правительство Рахоя держало в секрете.

Неуклюжие попытки уладить открытый кризис с Эр-Риядом, вызванный приостановкой передачи 400 бомб с лазерным наведением (правительство вынуждено было дать задний ход этому решению, чтобы не ставить под угрозу контракт на строительство пяти корветов судостроительной компанией "Навантия" стоимостью 1,8 миллиарда евро), отодвинули на второй план саму первопричину: секретный и непонятный контракт на поставку вооружений, окутанный вопросами без ответов.

Почему Испания продала Саудовской Аравии боеприпасы американского производства, являющиеся собственностью Министерства обороны? Почему Эр-Рияд до сих пор не забрал бомбы, закупленные в 2015 году и оплаченные в январе нынешнего?

По мнению источников, посвященных в детали сделки, с которыми побеседовал корреспондент "Эль Паис", всё дело в том, что речь шла не о простой продаже боеприпасов, а об оказании тыловой поддержки военной интервенции в Йемене.

Это похоже на ту поддержку, которую Испания, оказала американским бомбардировкам в Сирии, с той лишь разницей, что Эр-Рияду не нужны иностранные базы, чтобы нанести удар по своему южному соседу.

В марте 2015 года Лига арабских государств одобрила создание международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, чтобы защитить президента Йемена Хади от неудержимого натиска повстанцев-хуситов (шиитское меньшинство), поддерживаемых Ираном.

14 апреля нынешнего года Совбез ООН принял резолюцию (РФ воздержалась), которая не санкционировала интервенцию в Йемен и чётко заявляла о введении эмбарго на поставку оружия только одной из воюющих сторон: хуситам.

В международную коалицию входили арабские страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и даже более удалённые, Марокко и Египет), которые направляли войска. Коалицию поддерживали западные державы, причём не только политически. США и Великобритания признали, что обеспечивали Эр-Рияд точными снарядами и оперативными разведданными (полученными с помощью спутников и других средств).

Вот что предоставила Испания по запросу Саудовской Аравии: 400 бомб с лазерным наведением (100 GBU-10 y 300 GBU-16). ВВС получили приказ отдать их, невзирая на то обстоятельство, что эти боеприпасы входили в военные резервы и предназначались для использования в случае чрезвычайных ситуаций. Минобороны должна восстановить их в самые сжатые сроки, причём вполне вероятно, что ему придётся заплатить гораздо больше той суммы (9,2 миллионов), которую заплатил Эр-Рияд. Утешает только то, что срок их эксплуатации не будет столь близок к окончанию, как у тех бомб, что состояли на вооружении до настоящего времени.

В отличие от США и Великобритании, Испания публично не объявляла о своей поддержке военной интервенции в Йемене. Контракт был подписан в мае-июне 2015 года, за шесть месяцев до всеобщих выборов. Но, как считает один дипломатический сотрудник того времени, решение не разглашать этот контракт было продиктовано не внутриполитическими соображениями.

"Все знали, на чьей мы стороне, но нам нужно было усидеть на двух стульях. Сохранить хорошие отношения с Эр-Риядом и при этом не поссориться с Тегераном", - подчеркнул бывший дипломат.

Когда Лига арабских государств поддержала создание международной коалиции для интервенции в Йемен, МИД назвал это "весьма весомым шагом в поддержку государственной легитимности страны" и отметил "ведущую роль Саудовской Аравии, дружественной страны, с которой Испания поддерживает очень тесные и братские отношения".

В апреле, в присутствии своего иранского коллеги Мохаммада-Джавада Зарифа (Mohamad Yavad Zarif), находившегося с визитом в Мадриде, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо (José Manuel García-Margallo) выступил за "йеменское решение" гражданской войны при помощи "коалиционного правительства".

Тогда предполагалось, что военная интервенция в Йемен окажется легкой прогулкой. По прошествии трёх с половиной лет она унесла более 10 тысяч человеческих жизней и вызвала гуманитарную катастрофу чудовищного масштаба. В таких условиях правительство социалистов решило приостановить передачу бомб, не подумав о том, что такой шаг будет означать прекращение поддержки Испанией саудовской военной интервенции в Йемене.

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Мигель Гонсалес (Miguel Gonzlez), дипломатический и военный корреспондент "Эль Паис"