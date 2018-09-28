Россия-Китаю: Не стоило красть наш палубный истребитель. Версия NI

Американский журнал The National Interest пишет о том, как реагирует Россия на проблемы с китайской палубной авиацией. Опуская тот факт, что у России и самой не всё в порядке не только с палубной авиацией, но и с её носителями, автор материала в NI Майкл Пек заявляет, что "Россия не очень-то и расстраивается по поводу неудач с китайскими J-15".

Автор заявляет буквально следующее:

У Китая эти самолёты бьются один за другим, но Россия едва ли расстроилась, так как Китай в своё время создал нелицензионную копию самолёта Су-33 российского (советского) производства.

Здесь нужно пояснить, что J-15 действительно производился без лицензии компании "Сухой". Дело в том, что китайцы в своё время приобрели один из первых прототипов Су-33 у Украины, после чего скрупулёзно изучили, в итоге решив, что можно использовать технологии для производства собственного самолёта. А приобретение у Украины состоялось после того, как был свёрнут контракт с Россией. Официально считается, что именно Москва тогда отказала Китаю в поставках Су-33, чтобы "не передавать технологии".

Первая успешная посадка J-15 на палубу авианосца "Ляонин" ВМС Китая была осуществлена в 2012 году.

В России, как отмечает NI, посчитали, что китайцы используют технологии компании "Сухой" незаконно.

Вопрос в том, откуда у NI данные о том, что китайские копии российских Су-33 "бьются один за другим". По официальным данным, инцидент J-15 произошло лишь однажды – в августе 2017 года. Тогда самолёт в воздухе столкнулся со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя. Однако лётчик смог посадить машину.

А это вывод автора в американском журнале, из которого становится понятно, к чему он изначально клонил:

Здесь следует отметить, что Советский Союз и современная Россия тоже "перенимали" западные технологии без согласия владельцев — и это касалось всего, начиная с атомной бомбы и заканчивая "Шаттлом" и видеоиграми. Вообще, это сомнительное достижение: нация расписывается в неспособности внедрять свои собственные технологии.

И окончательный итог Пека:

Если учесть, что теперь такой же привычкой обзавелись китайцы, в этом можно усмотреть вселенскую справедливость.