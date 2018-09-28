Самая мощная дивизия РВСН на учении проведет условные пуски межконтинентальных ракет

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Условные пуски ракет будут проведены в ходе командно-штабного учения в Татищевской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"С сегодняшнего дня дивизия приступила к приведению в высшие степени боевой готовности. Будут отрабатываться вопросы поддержания боевой готовности, затем вопросы ведения боевых действий обычными средствами поражения и как кульминация - выполнение задачи по проведению пуска ракет, конечно же, условно", - сказал он.

Татищевская дивизия РВСН дислоцирована в Саратовской области.

По словам С.Каракаева, в командно-штабном учении, которое проводит дивизия, задействовано около 5 тыс. военнослужащих и порядка 350 единиц военной техники.

"Особенностью данной дивизии является то, что это самая большая дивизия в Ракетных войсках стратегического назначения", - сказал С.Каракаев.

"Поскольку учение проводится в конце года, были поставлены определенные задачи по усвоению новых видов вооружения и военной техники, которые поступают практически во все ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения", - сказал командующий.

Как сообщалось, в составе Татищевской дивизии - 10 полков с ракетными комплексами шахтного базирования, в том числе, комплексами "Ярс".

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.