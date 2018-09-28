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28.09.2018
РИА Новости

Летчики из стран СНГ перехватили стратосферные цели на учениях

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник: Japan Ministry of Defense

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Летчики стран-участниц СНГ на истребителях Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 перехватили стратосферные цели, которые имитировали российские перехватчики МиГ-31, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, в рамках учений в воздух было поднято до 100 самолетов вооруженных сил семи стран Содружества независимых государств. В ведомстве уточнили, что для участия в тренировке на оперативные аэродромы Западного и Центрального военных округов РФ также осуществили перелеты самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

"После дозаправки топливом самолеты А-50 вылетели для наращивания радиолокационного поля в зоны дежурства в воздухе, где экипажи выполнили задачи по наведению российских истребителей Су-27 и МиГ-29, казахстанских и белорусских истребителей Су-27 и МиГ-29, МиГ-31 на перехват сверхзвуковых и стратосферных целей, имитируемых поднятыми с российских военных аэродромов самолетами МиГ-31", - сообщили в ведомстве.

А-50 находились в воздухе более пяти часов на высотах от 9 до 10 километров и осуществили более 20 наведений истребителей на цели.

В проверке боевой готовности дежурных сил ПВО, которая проходит в четверг 27 сентября, принимают участие подразделения авиации, радиотехнических и зенитных ракетных войск от России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Управляют тренировкой Воздушно-космические силы РФ.

27.09.2018
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