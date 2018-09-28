Войти
28.09.2018
РИА Новости

Лингвисты разработают словари военных терминов языков стран СНГ

166
0
0
Словари
Словари.
Источник: © Fotolia / Stefan Grf

ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Лингвисты оборонных ведомств стран СНГ планируют разработать словари военных терминов языков стран Содружества, первым станет таджикско-русско-английский словарь, сообщил в четверг начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Расширение взаимного сотрудничества государств Содружества в военной сфере ставит перед нами новую задачу по совершенствованию лингвистической подготовки военнослужащих. В этой связи в интересах повышения качества подготовки военных кадров Минобороны России совместно с Министерством обороны Республики Таджикистан приступило к разработке таджикско-русско-английского словаря военных терминов", - сказал Горемыкин на заседании координационного комитета по военному образованию при Совете министров обороны стран-участниц СНГ.

Генерал отметил, что это будет пилотный проект. "В дальнейшем полученный опыт будет распространен на разработку лингвистических словарей языков других государств-участников СНГ. Соответствующие предложения мы также сегодня обсудим", - продолжил Горемыкин.

Он подчеркнул, что такие словари могут быть использованы не только в учебном процессе вузов лингвистического профиля, но и широким кругом специалистов военной сферы.

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Великобритания
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.09.2018
Daily Express (Великобритания): Российская угроза Третьей мировой войны
28.09.2018
Системы С-300 в Сирии обеспечат надежное прикрытие промышленных и военных объектов и защитят мирное население - замглавы Общественного совета Минобороны
28.09.2018
Самая мощная дивизия РВСН на учении проведет условные пуски межконтинентальных ракет
28.09.2018
Летчики из стран СНГ перехватили стратосферные цели на учениях
28.09.2018
Минобороны показало ракетные пуски Су-30
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 04:32
  • 25
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
  • 28.09 02:54
  • 1
Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК
  • 28.09 00:46
  • 4
Эксперт: целью новых санкций США стали российский МС-21 и новый авиадвигатель
  • 27.09 23:47
  • 17
Вопрос финансирования строительства атомных ледоколов типа "Лидер"
  • 27.09 21:49
  • 6
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 21:48
  • 350
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 27.09 21:37
  • 25
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 27.09 20:39
  • 6
Афганистан, Иран и КНР поддержали создание с Россией базы террористов
  • 27.09 20:28
  • 2
Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М
  • 27.09 20:08
  • 119
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.09 19:01
  • 7
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 18:41
  • 2
AirForce Time (США): Авианаводчики, истребители, беспилотники. Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России
  • 27.09 18:38
  • 4
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 18:20
  • 1
Все бывшие объекты по уничтожению химоружия в России планируется передать инвесторам к 2026 году - начальник профильного управления Минпромторга
  • 27.09 18:10
  • 3
Боевое крещение украинских бронекатеров на Азовском море