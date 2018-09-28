Лингвисты разработают словари военных терминов языков стран СНГ

ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Лингвисты оборонных ведомств стран СНГ планируют разработать словари военных терминов языков стран Содружества, первым станет таджикско-русско-английский словарь, сообщил в четверг начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Расширение взаимного сотрудничества государств Содружества в военной сфере ставит перед нами новую задачу по совершенствованию лингвистической подготовки военнослужащих. В этой связи в интересах повышения качества подготовки военных кадров Минобороны России совместно с Министерством обороны Республики Таджикистан приступило к разработке таджикско-русско-английского словаря военных терминов", - сказал Горемыкин на заседании координационного комитета по военному образованию при Совете министров обороны стран-участниц СНГ.

Генерал отметил, что это будет пилотный проект. "В дальнейшем полученный опыт будет распространен на разработку лингвистических словарей языков других государств-участников СНГ. Соответствующие предложения мы также сегодня обсудим", - продолжил Горемыкин.

Он подчеркнул, что такие словари могут быть использованы не только в учебном процессе вузов лингвистического профиля, но и широким кругом специалистов военной сферы.