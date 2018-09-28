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28.09.2018
РИА Новости

Российская армия может получить новые заряды разминирования в 2020 году

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ИМР-2 и УР-77 Метеорит
Инженерная машина разграждения ИМР-2 и установка разминирования УР-77 Метеорит.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

БАКУ, 27 сен - РИА Новости. Серийные поставки новых улучшенных зарядов разминирования в российские войска должны начаться в 2020 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Сейчас выполняется опытно-конструкторская работа. Серийные поставки планируются примерно с 2020 года", - сказал Кочкин на выставке ADEX-2018.

По его словам, точные сроки будут известны после проведения испытаний, в ходе которых может выявиться необходимость некоторых доработок.

"Это более эффективное средство по разминированию", - рассказал Кочкин об отличиях новых зарядов от старых.

Ранее "Техмаш" сообщал, что новый заряд разминирования повышенной эффективности планируется поставить российской армии "в ближайшее время". Он заменит удлиненные заряды, применяемые в установках УР-77 и УР-83П.

Переносная установка разминирования УР-83П предназначена для проделывания проходов шириной до шести метров в противотанковых минных полях.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.

27.09.2018
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Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
УР-77
Компании
Техмаш НПК
Проекты
2020-й год
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