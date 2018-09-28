Российские войска получат более 2000 снарядов для систем "Буратино"
Ракетные комплексы и артиллерия, Сухопутная техника, Боеприпасы и спецхимия, Состояние и перспективы ОПК:
Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
БАКУ, 27 сен - РИА Новости. Более 2000 снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино" планируется поставить российским войскам в 2018-2019 годах, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин в рамках выставки ADEX-2018.
"Это 2018-2019 года", - сказал Кочкин, отвечая на вопрос, когда могут быть поставлены боеприпасы.
При этом, по его словам, сейчас у предприятий концерна (например, у НПО "Сплав") есть контракты, рассчитанные на семь лет - то есть до конца действия нынешней госпрограммы вооружений.
Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.
27.09.2018
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Права на данный материал
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