Войти
28.09.2018
РИА Новости

Российские войска получат более 2000 снарядов для систем "Буратино"

177
0
0
ТОС-1 Буратино
Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

БАКУ, 27 сен - РИА Новости. Более 2000 снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино" планируется поставить российским войскам в 2018-2019 годах, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин в рамках выставки ADEX-2018.

"Это 2018-2019 года", - сказал Кочкин, отвечая на вопрос, когда могут быть поставлены боеприпасы.

При этом, по его словам, сейчас у предприятий концерна (например, у НПО "Сплав") есть контракты, рассчитанные на семь лет - то есть до конца действия нынешней госпрограммы вооружений.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
Компании
Сплав НПО
Техмаш НПК
Похожие новости
13.04.2018
Войска получат новый тяжелый огнемет "Тосочка" в 2020 году
25.01.2018
"Это самое страшное оружие Путина"
15.01.2018
Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий
15.01.2018
Минобороны увеличило закупки снарядов для ТОС "Буратино"
12.01.2018
В НПО «СПЛАВ» подвели итоги 2017 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 04:32
  • 25
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
  • 28.09 02:54
  • 1
Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК
  • 28.09 00:46
  • 4
Эксперт: целью новых санкций США стали российский МС-21 и новый авиадвигатель
  • 27.09 23:47
  • 17
Вопрос финансирования строительства атомных ледоколов типа "Лидер"
  • 27.09 21:49
  • 6
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 21:48
  • 350
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 27.09 21:37
  • 25
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 27.09 20:39
  • 6
Афганистан, Иран и КНР поддержали создание с Россией базы террористов
  • 27.09 20:28
  • 2
Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М
  • 27.09 20:08
  • 119
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.09 19:01
  • 7
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 18:41
  • 2
AirForce Time (США): Авианаводчики, истребители, беспилотники. Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России
  • 27.09 18:38
  • 4
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 18:20
  • 1
Все бывшие объекты по уничтожению химоружия в России планируется передать инвесторам к 2026 году - начальник профильного управления Минпромторга
  • 27.09 18:10
  • 3
Боевое крещение украинских бронекатеров на Азовском море