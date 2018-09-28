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28.09.2018
РИА Новости

Минобороны показало ракетные пуски Су-30

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Истребители Су-30
Истребители Су-30.
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видео ракетных пусков с самолетов Су-30. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На видео попал момент запуска ракет с эскадрильи истребителей, а также бомбардировки группы кораблей.



Как сообщили в Минобороны, самолеты Су-30 выполнили более 40 пусков управляемых ракет класса "воздух-поверхность" и сбросили около 20 авиабомб. Удары наносили по кораблям Черноморского флота и морским щитам-мишеням.

Ранее истребители и бомбардировщики авиации Южного военного округа совершили перелет на территорию Крыма для участия в совместном летном тактическом учении с соединением ПВО. В маневрах участвуют более тысячи военнослужащих и свыше 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации.

27.09.2018
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