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28.09.2018
Атомэнергомаш

Атомэнергомаш отгрузил первый реактор «Ритм-200» для ледокола «Урал»

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Реактор «Ритм-200»
Первый реактор «Ритм-200» для ледокола «Урал».
Источник: www.aem-group.ru

С производственной площадки ПАО «ЗиО-Подольск» 24 сентября в Санкт-Петербург направлен первый реактор реакторной установки (РУ) «РИТМ-200» для ледокола нового поколения «Урал».


«Мы завершили изготовление первого парогенерирующего блока для атомохода «Урал» и отправили его заказчику. Работы на втором блоке также вышли на финишную прямую: корпус реактора успешно прошел гидроиспытания, идет подготовка к контрольной сборке с внутрикорпусными устройствами и крышкой», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.


Вес реактора составляет 147,5 тонн, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 м. Доставка негабаритного груза осуществляется на специальном железнодорожном транспортёре грузоподъёмностью 240 тонн. По железной дороге реактор будет транспортирован до станции «Новый порт» Санкт-Петербурга, где его перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфи Балтийского завода.


«РИТМ-200» - новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разработанная в Машиностроительном дивизионе Росатома – АО «Атомэнергомаш». Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.


Видеоролик о преимуществах ледоколов нового поколения, характеристиках РУ «РИТМ-200» и этапах ее изготовления


Основное преимущество новой силовой установки в ее компактности и экономичности. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе это позволило сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости, ледопроходимости и т.д.


Конструкция реакторов позволяет надёжно работать при воздействии бортовой качки атомохода с амплитудой колебаний ±45º и килевой качки с амплитудой ±15º при длительном крене до 30º.Срок службы реакторов - 40 лет. Безопасность их работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона.


Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания реакторных установок «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. Разработчиком является нижегородское конструкторскою бюро «ОКБМ Африкантов». Основные производственные работы по изготовлению реакторов выполняются в Подмосковье на заводе «ЗиО-Подольск». Во время изготовления реакторов используются уникальные технические решения и новые инструменты, ранее не применявшиеся в России и за рубежом. Среди них новая технология сверхточного сверления глубоких отверстий, новые виды режущих инструментов и др.


Три универсальных двухосадочных атомных ледокола ЛК-60Я проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров. Строительство судов ведется в Санкт-Петербурге на верфях «Балтийского завода»

27.09.2018
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принадлежат Атомэнергомаш
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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Росатом
Проекты
Арктика
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