США все глубже проникают в чувствительные сферы на Украине

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в публикации "L’Industrie americain de defense prend ses cartiers a Kiev", по имеющейся у него информации, Служба внешней разведки Украины (СВРУ) доверяет только американским технологиям. Имея рост бюджета, СВРУ только и покупает оборудование по радиоперехвату американского производства. Так, компания Keysight (бывшая Agilent) получила крупный контракт на поставку на Украину дешифраторов сигналов, довольно крупные закупки имели место у компаний Cisco, HP и Dell. Кроме того, СВРУ ведет работы по модернизации станции радиоперехвата "Комб" под Одессой с установкой американского оборудования и при помощи Агентства национальной безопасности (АНБ) США. "Комб" изначально предназначался для перехвата спутниковых сигналов при помощи антенн "Торус" еще советского разработки. Начиная с января 2018 года Верховная рада Украины утвердила рост бюджета СВРУ на 40%, причем это решение поддержал Конгресс США, в котором озабочены сдерживаем российского влияния на Украине. В этом году размер американской помощи Украине достигнет нескольких миллиардов долларов.

Массовое появление американских компаний на Украине не ограничивается только разведкой. Оно также имеет место и в оборонной промышленности. После нескольких месяцев задержки концерн Boeing стал партнером ГП "Антонов", и будет поставлять ему технологии для перспективных самолетов. Хотя данное соглашение имеет целью оживить украинскую авиакосмическую промышленность, оно важно и для США. С 2015 года Пентагон исключил российского перевозчика - компанию "Волга-Днепр" из своих тендеров. Оживление ее украинского аналога позволит в краткосрочной перспективе решать задачи в интересах армии США. Для восстановления своей производственной базы "Антонов" имеет неплохую подушку безопасности: в марте компания подписала с государственным фондом Saudi Technology & Investment Co. (Taqnia, филиал Public Investment Fund) выгодный договор о производстве трех транспортных самолетов Ан-132, которые совместно разрабатываются уже три года.

С 2015 года такие консультанты как Ричард Дуглас (Richard J. Douglas), ранее бывший советником Дональда Рамсфельда, а в настоящее время руководящий компанией Ocean Safari Strategies, активизировались с целью сближения ВПК двух стран. Но в начале года Вашингтон посадил специального человека прямо в сердце украинского ВПК: это бывший глава DARPA Энтони Тефер (Antony Tether), а сегодня глава компании The Sequoia Group и руководитель в компании "Укроборонпром". На мельницу двухсторонних отношений льют воду также и другие консультанты. Так, консалтинговая компания из Вашингтона Yorktown Solutions работает в США в интересах "Спецтехноэкспорта", филиала "Укроборонпрома". Американская компания должна найти американских партнеров для своего клиента, ее возглавляет Дэниел Важдич (Daniel Vajdich), бывший сотрудник комитета по иностранным делам Сената, который работал в интересах Теда Круза и Митта Ромни.