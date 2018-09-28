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28.09.2018
Военный паритет

В-1В и С-5. Не ждать, когда сломаются

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В-1В
В-1В на базе Андерсон, Гуам, 15 сентября 2018 года.
Источник: defensenews.com

ВВС США начнут сбор аналитических данных для улучшения технического обслуживания давно стоящих на вооружении самолетов, таких как бомбардировщики В-1В Lancer и транспортыне самолеты C-5 Super Galaxy, сообщает defensenews.com 26 сентября.

Аналитические данные нужны для прогнозирования проблем, которые могут возникнуть в будущем по мере старения самолетов. "Учитывая старение парка самолетов, нам, вероятно, нужно лучше использовать накопленные данные, чтобы заботиться о технической исправности авиапарка. Мы постараемся это сделать", сказал командующий Центра управления жизненным циклом ВВС США генерал-лейтенант Роберт Макмарри.

Необходима разработка алгоритмов для прогнозирования проблем, а не ждать, когда самолет сломается - таков новый подход ВВС США.

Самолеты В-1В и С-5 были выбраны в качестве пилотных программ для отработки этой методики. Машины имеют давнюю историю неполадок. Например, С-5 подвержен к неисправностям носовой стойки шасси, и не раз садился на брюхо, недавно парк В-1В был отстранен от полетов из-за проблем с катапультными креслами. 1 мая бомбардировщик совершил вынужденную посадку, при этом катапультные кресла не сработали по команде.

27.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-5 Galaxy
В-1В Lancer
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