Войти
28.09.2018
Военный паритет

"Снайпер" носит каждый уважающий себя самолет

137
0
0
Sniper_system
Подвесная прицельная система Sniper. Источник: www.asdnews.com.

Компания Lockheed Martin получила заказы на поставку подвесных прицельных систем Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) для вооруженных сил Бахрейна и Тайваня, сообщает defpost.com 26 сентября.

Королевские ВВС Бахрейна получат 19 станций для оснащения истребителей F-16 Block 70, Тайвань заказал 19 станций в рамках модернизации истребителей F-16 в середине их жизненного цикла.

"Sniper ATP продолжает быть обязательным компонентом оборудования для истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков в силу его превосходной эффективности и надежности. Мы по-прежнему сосредоточены на предоставлении нашим клиентам по всему миру сенсоров с непрерывно улучшающимися характеристиками", сказал Майкл Уильямсон, вице-президент отделения сенсоров компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Заказы были размещены через линию Агентства по иностранным военным продажам правительства США с бессрочной поставкой/бессрочным продлением контракта по количеству поставляемого оборудования.

"Снайпер" обнаруживает, идентифицирует, автоматически отслеживает и выдает лазерное целеуказание на тактические цели на дальних дистанциях. Станция обеспечивает применение всех систем оружия с лазерным и GPS-наведением для поражения статических и движущихся целей.

Sniper ATP интегрирован на боевых самолетах F-2, F-15, F-16, F-18, A-10, B-1, B-52, Harrier и Typhoon.

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
США
Тайвань
Продукция
A-10 Warthog
B-52
F-15
F-16
F-18
F-2
Harrier
В-1В Lancer
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
22.12.2017
"Снайпер" он и в воздухе снайпер
03.10.2016
«Локхид Мартин» поставит контейнеры целеуказания «Снайпер-ATP» для истребителей «Тайфун» ВВС Кувейта
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
15.07.2016
Запчасти для «Снайперов»
08.10.2015
Пришел черед оснастить «Снайперами» голландские F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 04:32
  • 25
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
  • 28.09 02:54
  • 1
Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК
  • 28.09 00:46
  • 4
Эксперт: целью новых санкций США стали российский МС-21 и новый авиадвигатель
  • 27.09 23:47
  • 17
Вопрос финансирования строительства атомных ледоколов типа "Лидер"
  • 27.09 21:49
  • 6
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 21:48
  • 350
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 27.09 21:37
  • 25
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 27.09 20:39
  • 6
Афганистан, Иран и КНР поддержали создание с Россией базы террористов
  • 27.09 20:28
  • 2
Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М
  • 27.09 20:08
  • 119
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.09 19:01
  • 7
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 18:41
  • 2
AirForce Time (США): Авианаводчики, истребители, беспилотники. Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России
  • 27.09 18:38
  • 4
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 18:20
  • 1
Все бывшие объекты по уничтожению химоружия в России планируется передать инвесторам к 2026 году - начальник профильного управления Минпромторга
  • 27.09 18:10
  • 3
Боевое крещение украинских бронекатеров на Азовском море