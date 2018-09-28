"Снайпер" носит каждый уважающий себя самолет

Компания Lockheed Martin получила заказы на поставку подвесных прицельных систем Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) для вооруженных сил Бахрейна и Тайваня, сообщает defpost.com 26 сентября.

Королевские ВВС Бахрейна получат 19 станций для оснащения истребителей F-16 Block 70, Тайвань заказал 19 станций в рамках модернизации истребителей F-16 в середине их жизненного цикла.

"Sniper ATP продолжает быть обязательным компонентом оборудования для истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков в силу его превосходной эффективности и надежности. Мы по-прежнему сосредоточены на предоставлении нашим клиентам по всему миру сенсоров с непрерывно улучшающимися характеристиками", сказал Майкл Уильямсон, вице-президент отделения сенсоров компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Заказы были размещены через линию Агентства по иностранным военным продажам правительства США с бессрочной поставкой/бессрочным продлением контракта по количеству поставляемого оборудования.

"Снайпер" обнаруживает, идентифицирует, автоматически отслеживает и выдает лазерное целеуказание на тактические цели на дальних дистанциях. Станция обеспечивает применение всех систем оружия с лазерным и GPS-наведением для поражения статических и движущихся целей.

Sniper ATP интегрирован на боевых самолетах F-2, F-15, F-16, F-18, A-10, B-1, B-52, Harrier и Typhoon.