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28.09.2018
ТАСС

Инжиниринговый центр в Кирове разработает проекты по диверсификации оборонных предприятий

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Инжиниринговые центры
Инжиниринговые центры при ВУЗах.
Источник: Инфографика РГ/ Антон Переплетчиков/ Ирина Ивойлова

В разработке центра находятся прокатный стан, комплекс по СВЧ-газификации твердых бытовых отходов, а также автомат контроля погрешности, не имеющий российских аналогов

КИРОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Инжиниринговый центр открылся при Вятском государственном университете в Кирове. Центр займется разработкой новых технологий для предприятий оборонно-промышленного комплекса региона с целью увеличения доли выпуска гражданской продукции, рассказал в четверг заместитель правительства Кировской области Максим Кочетков во время официального открытия центра.

"Перед Инжиниринговым центром стоят глобальные задачи по диверсификации, поиску и расширению рынков сбыта гражданской продукции, оперативной помощи предприятиям по кооперации, внедрению современных технологий производства", - сказал Кочетков.

По словам зампреда, в четверг центр открылся, однако как конструкторский центр он работает уже около года. За это время разработано несколько проектов, с которыми в четверг ознакомились глава региона Игорь Васильев, руководители профильных министерств и оборонных предприятий области. Гостям презентовали, например, образец не имеющего аналога в России лесопромышленного станка с интегрированным программным обеспечением для производства сборных многоэтажных деревянных домов, беспилотный летающий аппарат для мониторинга лесов, который сможет обозревать обширные территории, не теряя при этом связи с постом, станок спиральной навивки труб и автоматизированную линию получения творога.

Как рассказал руководитель центра Илья Лянгасов, в разработке центра находятся еще несколько проектов - прокатный стан, более экономичный по цене в сравнении с аналогами, комплекс по СВЧ-газификации твердых бытовых отходов, а также автомат контроля погрешности, не имеющий российских аналогов, и информационная система "Кооперация" для решение задач кооперации предприятий. Ректор ВятГУ Валентин Пугач напомнил, что Инжиниринговый центр получил федеральное финансирование в сумме около 150 млн рублей до 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед предприятиями ОПК стратегическую задачу по повышению к 2025 году доли гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%. Сейчас доля продукции гражданского и двойного назначения в объеме отгруженной продукции предприятий ОПК Кировской области составляет по итогам 2017 года более 17%.

27.09.2018
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ИТ
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